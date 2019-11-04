香港人消防員斥「魔警濫權」：危險來自警方

香港「反送中」香港民間記者會，有匿名消防員、海關、入境處代表匿名發言，表明香港公務員恥與違法亂紀的港警為伍。圖為在示威前線執勤的香港消防員。（彭博）

2019-11-05 00:01:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」持續進行，示威活動期間傳出多起警方與消防、急救員衝突，週六（2）更傳出消防車遭催淚彈擊中，消防員理論卻遭警方推擠包圍的情況；今（4）日香港民間記者會上，就有匿名消防員指控警方無理阻撓勤務，消防處無視申訴並稱呼示威者為「暴徒」、「曱甴」（蟑螂），令人完全無法接受；其他也有來自海關、入境處代表匿名發言，聲明香港公務員恥與違法亂紀的港警為伍。

民間記者會：人神共憤、恥與為伍

綜合港媒報導，香港今（4）日民間記者會以「魔警濫權、人神共憤；公僕同僚、恥與為伍」為題，邀請到消防員、海關、入境處代表匿名發言，開場先為躲避煙霧彈重傷的學生默站一分鐘。

請繼續往下閱讀...

首先民間記者會發言人指出，警方身為公僕但已忘記服務市民，失控的程度已無法無天，與民為敵、破壞法治。他更譴責港警選擇性辦案，不辦藍絲（親中親港府）恐襲，卻針對合法選舉集會攻擊。

入境處公務員：港警、政府與民為敵

香港入境處代表質疑，警方視員警武力守則如無物，所到之處一片狼藉，警方有什麼克制和尊嚴？他表示，警員在市民面前隱藏編號、容貌，又不讓人查詢警隊名單、濫用緊急法，令公僕同僚恥與警隊為伍，這樣與民為敵的政府，完全視政治問題而不見。

消防員：消防處副處長不把示威者當人

消防員代表則指出，警方屢次在前線阻撓消防人員執勤，消防處又不協助排除，副處長梁偉雄竟然在內部講座稱呼示威者為「暴徒」、「曱甴」（蟑螂），質疑是否要將示威者「去人化」？

該名消防員強調，危險並不是來自摩西分紅海（指讓路給消防、救護車的自發行為）的示威者，而是來自警方。消防員遭警推撞，只換來高層的「理解」，不排除動員更多人發聲或行動升級，因為他們不甘心淪為消防處向警方、港府示好的政治籌碼。

海關員：外國員警執法失當會被控謀殺

海關人員則表示，警察暴力日益嚴重，海關雖然勢弱言輕，但也要站出來為市民發聲。他指出，雖然很多人都說「在國外早就開槍了」，但是外國對警權有監管，如果執法失當很可能被控謀殺，但現在警務處長已經有凌駕法律之嫌，完全沒有調查就可以宣布開槍合情合理合法。

勞工處職員：政府應一視同仁懲處違法員警

曾發起公務員反修例集會的勞工處職員顏武周，也以「新公務員工會代表」身分表示，自6月以來公務員遭捲入風波，他雖同意公務員要秉持專業和行政中立，但在其他公務員被要求注意言行的同時，政府卻完全沒有對警方違法亂紀做出客觀審視。他質疑，「政府是不是應該一視同仁，要求警隊守紀律、約束成罰違規的警務人員」。

「警方處理浮屍突然變得『好專業』」

記者會媒體提問時間，當被問到「8/31後好多跳樓浮屍，你們內部有沒有意見或討論？」消防員代表指出，最近是很多浮屍和跳樓案，警方很積極處理，跟平常很不一樣，消防內部並沒有對該類事件做討論，因為就是執行勤務，但他個人認為，案件多得很不尋常，且死者都是穿著黑衣黑褲的年輕人。

對此，海關人員表示：「就我所知，海關也見過疑似浮屍個案，一直以來水警到場都不會打撈，只會叫消防，但最近常是水警『主動』處理，不會等消防處理，我不去評論有什麼問題，只是聽起來做法有些改變。記者追問「死者傷口有何不同」？他回答：「浮屍跟跳樓我不在場不能評論，看新聞報導，除了浮屍年齡，只能說案例多了很多。」

至於記者提問「浮屍的處理程序和以前相比有何新做法？」消防人員回答表示，依照現有程序，若有可疑必須回報上級，我們一向貫徹專業，但近幾個月這類死亡案件，似乎警方突然變得「好專業」。此外，消防處高層暫時沒有什麼特別指示。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法