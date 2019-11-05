反送中》亂鬥香港示威者 東北3男竟成中國「人民英雄」

在香港發生暴力衝突的「東北三兄弟」。（圖翻攝自微博）

2019-11-05 08:21:10

〔即時新聞／綜合報導〕上週六三名中國東北的男子，在香港彌敦道與反送中示威者發生衝突，中國微博上一片讚揚「東北三兄弟」勇猛剽悍的聲音。

微博近日有文章指出，該三兄弟成員自述，當時他們去彌敦道逛街，路上遇到「口罩幫」，衝著他們大喊滾回中國，並搶奪手機。該成員說，一開始「口罩幫」有十多個男性、三名女性，但「沒打過我們」，第二次則向他們扔點燃汽油瓶，「幸好我們全躲開了」，該成員還自稱他們使用三角型戰略，讓對方「打不進來」，後續警方到場處理。

請繼續往下閱讀...

然而《大公報》報導，當時三名中國遊客看不慣香港「暴徒」行為，出言制止，結果發生衝突，中國遊客慘遭眾人暴打，事後三人頭部受傷送醫。

「東北三兄弟」在微博上獲得熱烈討論，許多中國網友稱讚他們剽悍，甚至討論哪個省打架厲害，並出言羞辱反送中示威者。有網友質疑「這個時期為啥去香港」，馬上又有人嗆聲「去自己國土的任何地方需要理由？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法