位置保住？習近平上海秘會林鄭 稱中央高度信任她

中國官媒《新華社》5日凌晨報導，指中國國家主席習近平4日在上海會見香港行政長官林鄭月娥，會中習告訴林鄭，中央高度信任她。（資料照，路透）

2019-11-05 07:35:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒《新華社》5日凌晨報導，指中國國家主席習近平4日在上海會見香港行政長官林鄭月娥，會中習告訴林鄭，中央高度信任她，並指香港目前首要任務仍然是止暴制亂，希望香港社會各界人士全面準確貫徹「一國兩制」方針和基本法。

香港「反送中」抗爭進入第22週，香港特首林鄭月娥10月31日前往上海出席「香港節」文化活動，但3日突然改變行程，將於6日在北京會見負責香港、澳門事務的中共中央政治局常委兼國務院副總理韓正，引發外界揣測北京對香港可能有新指示。

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不過《新華社》5日凌晨突然發布消息，指中國國家主席習近平4日晚間在上海會見香港特首林鄭月娥。該則報導PO出兩人握手的合照，並指習在聽取林鄭關於香港近期局勢的匯報後，說香港「修例風波」已持續5個月，習稱中央高度信任她，對林鄭與特區政府努力穩定局勢的工作高度肯定。

習近平也表示，目前香港首要任務仍然是止暴制亂、恢復秩序，他要求應堅定不移地依法制止和懲治暴力活動，以維護香港市民的福祉，並呼籲香港社會各界「全面準確貫徹一國兩制方針和基本法」，共同維護香港繁榮穩定。

中媒相關報導也引述《新華社》，指包含中共中央辦公廳主任丁薛祥、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、外交部長王毅、公安部長趙克志等人也都出席會面。美國之音則指《新華社》報導中並未提及有任何負責香港事務的官員出席。。

中國官媒《新華社》5日凌晨報導，指中國國家主席習近平4日在上海會見香港行政長官林鄭月娥，會中習告訴林鄭，中央高度信任她。（圖擷自《新華社》）

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