蘇嘉全遭爆高價黑鮪魚送禮 林志嘉：是為國會外交

立法院長蘇嘉全被爆送禮高價黑鮪魚。（資料照）

2019-10-31 10:51:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕「鏡週刊」報導，立法院長蘇嘉全疑似送每盒單價高達6千元的黑鮪魚生魚片送禮做關係。對此，秘書長林志嘉今天受訪時表示，整個事件非常單純，送黑鮪魚禮盒是為國會外交，都有依照採購法辦理，這也是國會外交必要的程序。

週刊指出，政府電子採購網公開資訊，今年5月28日立法院決標「購置黑鮪魚生魚片禮盒採購案」，以54萬元向屏東縣東港鎮的「明星商號」購買90盒黑鮪魚生魚片禮盒，平均每盒單價高達6,000元，履約期限則是5月28日至6月6日。

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對於外界質疑，蘇嘉全送高額黑鮪魚禮盒超過限額，林志嘉說，整件事非常單純，這是國會外交的一部分，這也本來就是立法院職責，蘇院長認為，國會外交除了要促銷台灣的農漁產，也能促進駐外使節情誼，所以在黑鮪魚盛產時送禮盒，都是依照採購法送禮，這也是國會外交必要的程序。

外界質疑送禮的金額比較高，林志嘉解釋，這次的價格金額與歷年比，沒有比較高，蘇院長也希望送的禮品不要太寒酸，至少可以代表台灣政府，所以這次採購的品項以黑鮪魚為主。很多首長都希望幫忙促銷台灣的在地農產品，尤其黑鮪魚也是國際人士相當喜愛的漁產品，也是國內的驕傲。

對於蘇嘉全說要改革送禮文化，卻送高額禮盒，林志嘉解釋，送禮文化與國會外交是兩回事，送禮是對所有行政部門的禮盒拒絕，立法院也不會收行政部門送的禮，不過國際間的禮儀，尤其國賓來訪還是都會送紀念品及禮品，這是國際禮儀，與國會間的送禮是兩碼子事。送禮時間是否是因端午節？林志嘉說，非因端午，是因當時正是黑鮪魚的盛產期。

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