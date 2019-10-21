不分區喬好了？蘇嘉全陪蔡拜廟揭牌

2019-10-21

〔記者歐素美、陳建志、張軒哲／台中報導〕蔡英文總統昨天到台中啟動「母雞帶小雞」輔選，立法院長蘇嘉全並陪同前往。由於民進黨不分區立委提名引發的茶壺內風暴，媒體詢問蔡英文，是否不分區立委名單與蘇嘉全喬好了，蘇才陪同前來？蔡笑回「你想像力太豐富了！」

蔡英文總統昨天先前往新社區鎮安宮參拜，蘇嘉全在旁陪同並展現幽默，笑稱祈求中壇元帥庇佑蔡英文跟立委參選人翁美春當選時，中壇元帥彷彿一直點頭，讓蔡英文和民眾莞爾一笑。

媒體提問 蔡回︰你想像力太豐富

蔡英文接著前往神岡區社口萬興宮參拜，蘇嘉全同樣在旁陪同，媒體詢問蔡英文總統「立委不分區名單協調如何」？蔡英文回應，立委不分區名單是由黨中央負責的，希望黨內處理過程中，大家能夠有更多的溝通、討論及交換意見的機會。

媒體再問「是不是不分區立委已跟蘇嘉全喬好了，蘇才陪同到社口萬興宮參拜？」蔡英文笑回「你的想像力太豐富了！我們今天沒有談這個事情，也不會談這個事情。」強調「今天來主要是跟鄉親見面，談談我們執政三年多來所做的事情」。

霧峰區立法院中部辦公室園區內，原設置省議會時期提供省議員使用的高爾夫球練習場，在一九九八年精省後，已閒置達廿年，蘇嘉全上任後推動園區開放，去年開始將高爾夫球練習場改造成開放空間，歷經一年整建，變身為民主草坪，昨天安排國立台灣交響樂團舉行霧峰草地野餐音樂會。

蔡英文總統應邀出席，身為主人的蘇嘉全陪同，並肩坐在民主草坪上聆聽國立台灣交響樂團演奏，接著一起為民主草坪揭牌，蔡英文對於國台交演奏及民主草坪讚譽有加，不過兩人全程沒有特別的互動。

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