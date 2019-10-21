不分區喬好了？蘇嘉全陪蔡拜廟揭牌
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2019-10-21

〔記者歐素美、陳建志、張軒哲／台中報導〕蔡英文總統昨天到台中啟動「母雞帶小雞」輔選，立法院長蘇嘉全並陪同前往。由於民進黨不分區立委提名引發的茶壺內風暴，媒體詢問蔡英文，是否不分區立委名單與蘇嘉全喬好了，蘇才陪同前來？蔡笑回「你想像力太豐富了！」

蔡英文總統昨天先前往新社區鎮安宮參拜，蘇嘉全在旁陪同並展現幽默，笑稱祈求中壇元帥庇佑蔡英文跟立委參選人翁美春當選時，中壇元帥彷彿一直點頭，讓蔡英文和民眾莞爾一笑。

媒體提問 蔡回︰你想像力太豐富

蔡英文接著前往神岡區社口萬興宮參拜，蘇嘉全同樣在旁陪同，媒體詢問蔡英文總統「立委不分區名單協調如何」？蔡英文回應，立委不分區名單是由黨中央負責的，希望黨內處理過程中，大家能夠有更多的溝通、討論及交換意見的機會。

媒體再問「是不是不分區立委已跟蘇嘉全喬好了，蘇才陪同到社口萬興宮參拜？」蔡英文笑回「你的想像力太豐富了！我們今天沒有談這個事情，也不會談這個事情。」強調「今天來主要是跟鄉親見面，談談我們執政三年多來所做的事情」。

霧峰區立法院中部辦公室園區內，原設置省議會時期提供省議員使用的高爾夫球練習場，在一九九八年精省後，已閒置達廿年，蘇嘉全上任後推動園區開放，去年開始將高爾夫球練習場改造成開放空間，歷經一年整建，變身為民主草坪，昨天安排國立台灣交響樂團舉行霧峰草地野餐音樂會。

蔡英文總統應邀出席，身為主人的蘇嘉全陪同，並肩坐在民主草坪上聆聽國立台灣交響樂團演奏，接著一起為民主草坪揭牌，蔡英文對於國台交演奏及民主草坪讚譽有加，不過兩人全程沒有特別的互動。

  • 蔡英文總統昨在立法院長蘇嘉全、內政部長徐國勇及交通部長林佳龍等陪同下至台中市社口萬興宮參拜。（記者歐素美攝）

    蔡英文總統昨在立法院長蘇嘉全、內政部長徐國勇及交通部長林佳龍等陪同下至台中市社口萬興宮參拜。（記者歐素美攝）

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