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蘇嘉全之妻洪恒珠宣布退出民進黨 屏縣黨部：還沒辦理

洪恒珠還未向民進黨申請退黨。（記者侯承旭翻攝）

洪恒珠還未向民進黨申請退黨。（記者侯承旭翻攝）

2019-10-29 12:48:49

〔記者侯承旭／屏東報導〕立法院長蘇嘉全之妻洪恒珠10月27日在屏東市成立競選總部，當天還宣布退出民進黨，民進黨屏東縣黨部表示，目前還未收到洪恒珠的退黨申請。

洪恒珠27日成立競選總部，將投入屏東縣第一選區立委選舉。洪恒珠當天向支持者宣布，她以堅定又無奈的心情宣布退出民進黨，以無黨籍投入選舉，這是一個很艱難、要有很大勇氣的決定，因為要面對民進黨內很大的壓力和質疑。

民進黨已在屏東縣第一選區提名現任立委鍾佳濱。

對此，民進黨屏東縣黨部執行長葉人魁今天表示，退黨不能只有口頭宣示，必須要有書面切結，洪恒珠27日的表態全台灣都知道，但到目前為止都沒有到縣黨部遞出退黨申請，也沒有派人聯繫約時間，「我們還在等她」。

葉人魁說，很多基層要求縣黨部要主動對洪恒珠祭出黨紀，但她只是成立總部，尚未登記參選，如果她未申請退黨卻登記參選，縣黨部就必須有所作為。

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