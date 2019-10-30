大選地下賭盤有中資介入？ 韓國瑜：檢調一定要介入調查

韓國瑜在莿桐受訪時表示對地下賭盤一事希望檢調介入調查。（記者許麗娟攝）

2019-10-30 17:24:37

〔記者許麗娟／雲林報導〕台灣的總統大選只剩70多天，外傳中國運用大量資金在地下賭盤押韓國瑜獲勝，以此影響台灣選情，除了蔡英文總統說要由執法單位調查，國民黨總統參選人韓國瑜今天也說：「希望檢調一定要介入調查。」

目前總統選情民進黨的候選人蔡英文在民調上依舊領先韓國瑜10％以上，若依民調結果推算票數，蔡應該至少贏韓100萬票以上，但民間地下賭盤卻是蔡英文從讓韓80萬票，降為只讓韓30萬票，被懷疑有中國資金大舉押注韓國瑜，企圖用選舉賭盤影響台灣大選。

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韓國瑜今天在雲林莿桐的豆皮工廠座談後，被媒體詢問是否知道此事？韓國瑜指出，中華民國有檢調和完整的司法偵查程序，希望檢調立刻介入調查，而且調查的愈徹底、愈嚴格愈好，他認為，總統大選是台灣人民選擇未來4年的中華民國總統，希望這場選舉要乾淨、公平、公正，而且所有總統候選人的政見講得清清楚楚，不要抹黑、造謠、謠言，這些都是不健康的，也不符合台灣價值，所以希望檢調一定要介入調查。

韓國瑜至雲林莿桐的豆皮工廠舉辦產業座談。（記者許麗娟攝）

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