太平島挖石油是騙人的？韓國瑜：台灣四面環海什麼都沒有

韓國瑜去年說要在太平島挖石油，今說台灣四面環海沒有石油。（記者許麗娟攝）

2019-10-29 18:08:34

〔記者許麗娟／彰化報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天傍晚在彰化和美福德宮參拜後，登上廟宇搭建的助選舞台致詞，韓國瑜說：「台灣四面環海什麼都沒有，石油、煤炭、鑽石、黃金什麼都沒有。」

韓國瑜去年選高雄市長時，曾稱要在太平島挖石油，讓高雄發大財，但他今天在彰化和美，卻指出台灣四面環海什麼都沒有，石油、煤炭、鑽石、黃金什麼都沒有，我們只有人才，台灣再鎖下去不就完蛋了嗎？

請繼續往下閱讀...

韓國瑜上台時表示，自己一路從台灣屏東到彰化，民眾反應現在生活非常辛苦，台灣20、30年前有一句話：「台灣錢淹腳目」，但現在老百姓過得非常的辛苦，所以這次選舉眼睛要打開，未來台灣絕對不能繼續這樣了，現在人才一把一把的離開，經濟很差很差，外交完全走不出去，年輕人薪水很低，一點辦法都沒有，下一代完全與世界脫軌，整個台灣被鎖起了，世界忘了台灣、台灣也忘了世界，所以台灣絕對要改變。

韓國瑜再次提到，下一代的孩子一定要中英文雙語教育，大學和研究生一定要出國交換一年，要快速國際化，一定要和全世界接軌，因為台灣四面環海什麼都沒有，石油、煤炭、鑽石、黃金什麼都沒有，他說，我們只有人才，台灣再鎖下去不就完蛋了嗎？所以2020年要為自己、家庭、社會、台灣投票，所以他這次選舉要恢復台灣四小龍的地位，如同他的選舉口號：台灣安全、人民有錢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法