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韓座車追蹤器到底有沒有？ 高市警局長坦承︰沒有發現！

高雄市警察局長李永癸坦承「沒有發現追蹤器」。（記者葛祐豪攝）

高雄市警察局長李永癸坦承「沒有發現追蹤器」。（記者葛祐豪攝）

2019-10-30 15:25:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜座車是否被裝追蹤器？市府行政暨國際處長丁樂群昨答詢時回應：「在有跟沒有之間！」，引起軒然大波，今天下午又有議員逼問高雄市警察局長李永癸，李坦承「沒有發現追蹤器！」

高雄市議會今天繼續進行內政部門質詢，民進黨議員林智鴻詢問警察局長李永癸，市長隨扈如果發現狀況，會通報你嗎？李回答說，隨扈會先掌握狀況、緊急防護，後續再層層報告。

林智鴻又問說，隨扈見市長之前，要做什麼工作？李永癸答說，掌握行程、裝備，車輛也要檢查，一般都是檢查車輛外觀，也會拿反射鏡，檢查車身、車底有沒有問題。

林智鴻導入正題說，8月20日韓國瑜說被裝追蹤器，是隨扈檢查發現嗎？有通報你嗎？李永癸表示「追蹤器是後來才有這個訊息，有去查證，沒有發現，後來去查沒發現」。

林智鴻逼問說「所以沒有追蹤器？」李回說，隨扈說可疑，但沒有具體發現，隨扈說沒有發現追蹤器。

林智鴻再問說「韓市長說座車被裝追蹤器，是誰告訴他的？」李永癸支吾表示「不清楚，，或許他們有發現可疑」，林又問「可疑是什麼？」，李回答「可能沒有具體的，會有存疑」。林再問說「所以你的意思是沒有追蹤器？」李坦承「是沒有發現」。

林智鴻又追問李永癸「你相不相信追蹤器是真的？」李未正面回應，僅表示市長也是說可能，也是存疑、擔心，「市長經常是愛與包容，有些事情我們無法完全掌握！」

高雄市議員林智鴻逼問追蹤器議題。（記者葛祐豪攝）

高雄市議員林智鴻逼問追蹤器議題。（記者葛祐豪攝）

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