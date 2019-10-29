韓國瑜酸民進黨都「白白胖胖」 網友：標哥父子被切割

臉書打馬悍將粉絲團貼出顏清標跟顏寬恒父子照片。（取自臉書打馬悍將粉絲團）

2019-10-29 21:59:34

〔記者張軒哲／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨天到彰化造勢，失言說出「民進黨的人像蔡英文、鄭文燦都白白胖胖，國民黨的人都黑黑瘦瘦」，再度引發爭議。今日有網友貼出顏清標父子照片幽默指稱，標哥被切割到民進黨了，引起眾人莞爾。

臉書打馬悍將粉絲團貼出顏清標跟顏寬恆父子照片，幽默指出，標哥效忠國民黨大半輩子，卻被切割到民進黨那邊。

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顏清標團隊指出，針對此話題，不評論回應。

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