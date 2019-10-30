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轟柯P用海選做戲博版面 王世堅：不分區第一名已內定蔡壁如

王世堅直呼：「不分區的名單，柯文哲早就羅列完成，排第一名的便是市政顧問蔡壁如！」（資料照）

王世堅直呼：「不分區的名單，柯文哲早就羅列完成，排第一名的便是市政顧問蔡壁如！」（資料照）

2019-10-30 17:14:25

〔記者楊心慧／台北報導〕台灣民眾黨以海選方式找不分區立委，但民進黨主席卓榮泰酸說，柯文哲市長的行為模式是不會做的事情就海選，沒想到柯文哲酸民進黨分贓不平才海選，講完甚至露出得意笑容。對此，台北市議員王世堅說，海選就是柯文哲愛用的口號，但市民已厭倦柯的口號，柯的海選就是騙人，從他第一任時就說要海選局處首長，結果海選半天，局處首長仍是柯文哲屬意的人選，他認為，柯文哲別在裝神弄鬼了！

王世堅直呼：「不分區的名單，柯文哲早就羅列完成，排第一名的便是市政顧問蔡壁如！」他說，柯文哲沒有亮麗名單之下，才用海選炒話題、博版面，對柯文哲來說，海選只是柯文哲的花招。王世堅說，柯文哲不要再騙人了，海選只是他欺世盜名的幌子而已！

王世堅說，柯文哲明知道自己找不到人才，只能搞怪用海選的方式，引起社會的側目，吸引對政治有憧憬的年輕人，結果卻沒有預期的熱烈，大家都知道這是假的這是做戲，柯文哲早已有內定的名單。

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