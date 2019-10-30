卓榮泰稱柯不會做的事情就海選 柯P反酸：民進黨分贓不平才海選

台灣民眾黨海選不分區立委，民進黨主席卓榮泰酸說，柯文哲市長不會做的事情就去海選，柯文哲酸回，民進黨分贓分不平才海選。（記者叢昌瑾攝）

2019-10-30 10:34:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣民眾黨海選不分區立委，預計11月2日前公布，對於民眾黨以海選方式找不分區立委，民進黨主席卓榮泰今早接受電台專訪時酸說，柯文哲市長的行為模式是，他知道怎麼做的事情就不海選，他不會做的事情就去海選。「社子島他不曉得怎做就海選，什麼自行車專用道，他想做就不海選」。

對於卓榮泰說法，柯文哲今早受訪也不甘示弱酸回「不過民進黨是這樣啦，分贓分的平的時候，就不海選，分贓分不平才海選，就這樣」，講完還露出得意笑容。

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看著現場媒體笑到「每丁每當」，柯文哲還笑問「笑那麼開心幹嘛？」對方則回以「你自己也笑得很開心啊！」逗得柯文哲哈哈大笑。

至於民眾黨今天下午將公布黨員數據，目前已有7千多人入黨，但多數集中北部，外界質疑是不是跨不過濁水溪？柯文哲表示，擴散還是需要時間，在台北要聚會都容易，這東西要慢慢來，不要幻想一二三，全台灣到處都有你的黨員，哪有可能。

由於時代力量黨員僅2千多人，民眾黨躍升第三大黨，媒體詢問柯下一步目標？挖角時力？柯文哲沒有正面回應，只說「你下一場是要訪問黃國昌嗎？」他接著又一陣大笑。

談到時力可能把黃國昌列入不分區第四名或第六名，柯文哲直言，這樣黃國昌會被做掉。

所以言下之意時力這次政黨票不會拿那麼高？柯說，每3點多%才1個，排第四，表示要衝過10%，機會不是那麼高；這要實際算，如果沒有民眾黨還有可能。

媒體最後追問認為黃國昌應該排第幾，此時已經轉身走遠的柯文哲秒答「第一」。

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