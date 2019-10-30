柯諷「分贓不平才海選」 卓榮泰：無法用正常的話回答

民進黨主席卓榮泰今下午於中常會前受訪。（記者塗建榮攝）

2019-10-30 13:59:09

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對台北市長柯文哲今諷刺民進黨「分贓不平才海選」，民進黨主席卓榮泰今下午於中常會前受訪表示，對這種毫無邏輯的題目，他無法用正常的話來回答。

卓榮泰今上午接受廣播專訪，對於台灣民眾黨以海選產生不分區立委名單，酸柯「知道怎麼做的事情就不海選，不會做的事就海選」。柯之後回擊，民進黨「分贓分的平的時候就不海選，分贓分不平才海選。」

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此外，卓榮泰今上午受訪也提到，若總統蔡英文當選，但民進黨國會未過半，他將辭去黨主席。卓下午受訪再重申，這是他的決心和意志，如果沒有一個過半民主國會，他無法向國人交代，也對不起當選的委員，將來行政部門和立法部門之間的問題一定很多，因此他設下目標，這是他的責任。

民進黨不分區立委名單接受社會各界舉薦人選，今天截止收件。媒體詢問，目前是否有收到特別的人選，卓榮泰表示，目前不分區立委提名委員會才開了第一次會，還未針對個人做討論，這時提到特別人選是不負責任。提名委員會往後會密集開會，一步步進到人選和排序討論。

至於外傳社民黨前召集人范雲也在民進黨不分區名單考量中，卓榮泰回應，目前還沒有提到哪個人在什麼樣的名單和排序。

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