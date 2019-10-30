為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

柯諷「分贓不平才海選」 卓榮泰：無法用正常的話回答

民進黨主席卓榮泰今下午於中常會前受訪。（記者塗建榮攝）

民進黨主席卓榮泰今下午於中常會前受訪。（記者塗建榮攝）

2019-10-30 13:59:09

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對台北市長柯文哲今諷刺民進黨「分贓不平才海選」，民進黨主席卓榮泰今下午於中常會前受訪表示，對這種毫無邏輯的題目，他無法用正常的話來回答。

卓榮泰今上午接受廣播專訪，對於台灣民眾黨以海選產生不分區立委名單，酸柯「知道怎麼做的事情就不海選，不會做的事就海選」。柯之後回擊，民進黨「分贓分的平的時候就不海選，分贓分不平才海選。」

此外，卓榮泰今上午受訪也提到，若總統蔡英文當選，但民進黨國會未過半，他將辭去黨主席。卓下午受訪再重申，這是他的決心和意志，如果沒有一個過半民主國會，他無法向國人交代，也對不起當選的委員，將來行政部門和立法部門之間的問題一定很多，因此他設下目標，這是他的責任。

民進黨不分區立委名單接受社會各界舉薦人選，今天截止收件。媒體詢問，目前是否有收到特別的人選，卓榮泰表示，目前不分區立委提名委員會才開了第一次會，還未針對個人做討論，這時提到特別人選是不負責任。提名委員會往後會密集開會，一步步進到人選和排序討論。

至於外傳社民黨前召集人范雲也在民進黨不分區名單考量中，卓榮泰回應，目前還沒有提到哪個人在什麼樣的名單和排序。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
卓榮泰稱柯不會做的事情就海選 柯P反酸：民進黨分贓不平才海選

卓榮泰稱柯不會做的事情就海選 柯P反酸：民進黨分贓不平才海選
總統贏但國會沒過半 卓榮泰：會辭黨主席

總統贏但國會沒過半 卓榮泰：會辭黨主席
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
卓榮泰評韓國瑜：歷史可能重演、結果不一定發生

卓榮泰評韓國瑜：歷史可能重演、結果不一定發生
卓榮泰批柯「偏離言行」 柯：卓是政治語言

卓榮泰批柯「偏離言行」 柯：卓是政治語言
桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播