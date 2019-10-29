20萬戶社宅正逐步落實 內政部批柯P論述鬼打牆

內政部表示，中央政府現已儲備565處、共330公頃適合興建社會住宅的基地，估計可興建超過12萬戶，並已與許多縣市完成討論。（資料照）

2019-10-29 19:26:11

〔記者黃欣柏／台北報導〕台北市長柯文哲今在議會備詢時，對於8年20萬戶社會住宅拋出「不相信」、「不可能」、「台北市也沒有2萬戶」等說法。對此，內政部稍早反批柯的論述「鬼打牆」，並強調目前社會住宅政策推動進度都在設定的步驟上，「柯市長遇到困難就逃避退縮的行徑，及對社宅政策論述的鬼打牆症狀，應受到人民的譴責！」

內政部指出，目前已完工使用中及興建中的社會住宅共約3萬戶，年底前尚有數千戶開工，依目前已完成規劃的社宅案件，明年底完工加開工可達4萬7千戶，超過原定4萬戶目標。

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內政部進一步表示，中央政府現已儲備565處、共330公頃適合興建社會住宅的基地，估計可興建超過12萬戶，並已與許多縣市完成討論，未來地方政府有興趣的基地將由地方興建，不足的數量會由內政部營建署與國家住都中心協力完成。

內政部也表示，住宅事務原本就屬地方權責，中央在過去3年協助地方政府土地取得、資金融通、非自償補貼，讓第一階段社宅工作順利啟動。在第二階段社宅中，中央則會全力投入直接興辦，確保12萬戶興建與8萬戶包租代管能順利落實。

內政部強調，台北市是中華民國的台北市，不是柯文哲的台北市，8年20萬戶社宅政策的本意，是讓青年及弱勢家戶可透過政府協助來安定居住需求，這雖是辛苦的任務，卻也是許多民眾的期待，柯市長若不願承擔責任，以政治化方式來逃避青年需求，中央政府仍會負起保障人民的最終責任，將推動社宅的土地、資金、人力安排到位，並透過這項工作帶動台灣營造產業升級，建立有能力解決問題的政府與產業體系。

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