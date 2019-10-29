北市未偵破重大刑案達500件挨轟 柯P坦言有漏洞

台北柯文哲29日赴市議會出席市政總質詢。（記者廖振輝攝）

2019-10-29 16:09:01

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會今下午進行市政總質詢，市長柯文哲前往備詢，台北市議員王浩表示，台北市在2010年廣設監視器，但未偵破重大刑案，至今還有30件，殺人案共有6件未破，他質疑市警局、市政府怠忽職守，柯文哲則坦言，公安會報從沒報告過這件事，且重大案件未偵破也沒列管，「以前我們從沒有一個年度報表，這是漏洞。」

台北市議員王浩調閱資料發現，台北過去20年間，因犯罪情節嚴重，被市警局列為重大刑案的案件中，未破案的案件數累計高達510件，未偵破的殺人案件有54件，有16名被害人因此死亡，另還有強盜267件、強制性交180件、恐嚇取材7件、擄人勒贖2件等重大刑案至今尚未破案。

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王浩詢問，設監視器對治安是否有幫助。柯答：「有，較易抓人。」但王浩質疑，有監視器後警察仍抓不到人，可見北市府把隨便放中間，SOP放兩邊。

王浩表示，目前全台北市已建置1萬5416支警用監視器，但依刑大統計，2010年至今，北市仍有多達30件重大刑案尚未破案，其中殺人案共有6件未破，在他還沒調資料前，北市各分局、刑警大隊沒給予應有關切，皆怠忽這些未偵破案件，「聽說你是每次都親自主持治安會報，但沒有用！」

柯文哲坦言，治安會報從來沒報過，「我們沒有注意到，重大案件未偵破沒有列管。」王浩指出，都說監視器是破案神器，但警察局都只說破案的，沒破案的都沒講，市長在開會時有沒有發現，到底是怎麼控管的！

柯文哲表示，這應該還是警察局要列管，以前從來沒有做年度報表，這是漏洞。王浩要求市府應盡速偵破這些未偵破重大案件，柯文哲也允諾市府將會列管。

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