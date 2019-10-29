才說蔡壁如言論「與我無關」 柯又承認聊過2024

柯文哲稍早跟蔡壁如切割「現在應該會佈局2024」的說法，但稍晚又坦承，有跟蔡聊過2024，柯還強調沒說現在要準備什麼。

2019-10-29 18:42:21

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府顧問蔡壁今早受訪提到，台北市長柯文哲現在應該會佈局2024，至於鴻海前董事長郭台銘也說2024願來幫忙。豈料，柯今下午施政總質詢被議員問及此事，柯否認到底，還切割說「沒聽她（蔡）講過、她的言論與本人無關。」傻眼的是，稍晚柯答詢議員王鴻薇時，柯卻又承認和蔡聊過2024，柯還強調沒說現在要準備什麼。

王鴻薇提及蔡壁如言論，直說蔡是柯文哲的心腹，其言論卻被切割。柯文哲語塞說，「可是我、我們...沒有叫她（蔡）去講。」王直說，可是蔡不小心講出來；柯連忙說「不是啦！」接著又說，2020還沒選完，就講2024，台灣瘋了。

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王鴻薇追問，「你有沒有曾經私下，跟她（蔡）提過，或跟郭董提過有關2024的問題？」柯文哲回應，郭董是沒有，並坦言，是有和蔡壁如聊到2024，但沒有說現在要準備什麼。

王鴻薇說，所以蔡壁如也不是完全無中生事？柯文哲回說，這議題隨時都有人討論，柯接著又怪說「這國家不太正常就這樣」。王直說，「蔡壁如講太快，把你想法講出來。」

另一方面，王鴻薇也問柯文哲是否支持蔡政府夜市消費券政策？柯說，他一向反對大撒幣政策，台灣觀光問題也不是這樣救的，花錢要有成本效益、講出理由，他認為該政策效果不好。至於是否支持一例一休修法？柯則回應，不對就修啊！談到是否支持終結核四？柯未正面回應，僅說核一、二退出後，核四不蓋會有能源缺口，用愛發電啊！

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