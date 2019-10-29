議員批學姊違法助選且高速升等 柯仍凹下班行為

台北市長柯文哲（前）29日赴市議會出席市政總質詢，議員點名有邀請北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩（右）代言的各局處首長上台，並質疑黃的上班情形與代言是否合乎規定，柯文哲不時抓頭，對相關問題顯得相當傷腦筋。（記者廖振輝攝）

2019-10-29 18:30:53

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午赴議會市政總質詢，再被抨擊黨政不分；台北市議員秦慧珠爆料，台北市政府副發言人黃瀞瑩短短3個月從6職等升為8職等，對其他公務員公平合理嗎？且黃是不用上下班打卡的機要，但去年至今年都在領加班費，又違反「公務人員行政中立法」為台灣民眾黨拍片代言、為立委參選人站台。

對於黃瀞瑩3個月高升，柯文哲回應，機要任用跟公務員升遷管道不一樣。對於不上下班打卡卻領加班費？黃則回應，她上下班打卡，才可以報加班時數，沒打卡話，就沒報加班時數；柯卻說，機要一般都沒有打卡。

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秦慧珠痛批，所以高興打卡就報加班，不高興打卡就不報？黃回說，並不是這樣，一切合乎相關規定。人事處長程本清則打pass說「她（黃）常常外面跑」。

秦慧珠指出，黃瀞瑩於2018年3月任用為研考會機要，報到後就沒在研考會，一直幫柯文哲做事，2018年8月請辭，當時是6職等，當年9月幫柯文哲打選戰，之後又回鍋北市府時一樣為6職等，但3個多月就變8職等，比坐超音速飛機還快；8職等相當於股長職務，一般公務員要工作10年以上，且每年考績甲等的普世英才，黃如此對其他公務員公平嗎？

秦慧珠說，2018年黃瀞瑩每個月平均加班時數是12.63小時，而2019年則平均7.78小時，領很多加班費，看不懂為何上下班不打卡的人，還可以報加班。

對於黃瀞瑩幫台灣民眾黨拍片代言，未來可能會幫前鴻海董事長郭台銘的子弟兵站台，是否違法？柯文哲表示，他們還是按照法令，做這事情要下班時間；今天早上也在討論，什麼可以做什麼不可以做，重新做調整府內部規定。人事處長程本清更辯護說，現在不是選舉期間，沒有立委候選人名單出來；並表示，這時間這些人不具參選人身分。

但秦慧珠打臉說「行政中立法我看完了，這是不可以！已經違法！」秦會後出示法條，指中立法第7條確實規定，公務員不得於上班時間或勤務時間從事政黨活動；但第9條也規定，公務員不得為支持特定政黨，在媒體具銜或具名廣告、站台。至於施行細則更規定，法令所指的政黨、政治團體有關選舉活動，包括推薦公職候選人。

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