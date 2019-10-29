蔡壁如爆郭董助攻2024 柯文哲：她的言論與我無闗

台北市長柯文哲29日出席市政總質詢。（記者廖振輝攝）

2019-10-29 15:20:50

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府顧問蔡壁如今上午受訪，被問及台北市長柯文哲會拿親民黨的總統大選門票？蔡透露，柯現在應該會佈局2024，且鴻海前董事長郭台銘也說2024願來幫忙；但郭陣營打臉回應「妳這樣感覺不代表別人也這樣感覺」。柯文哲今下午赴議會市政總質詢被問及此事，柯則撇清說，「她（蔡）的言論與本人無關。」

國民黨台北市議員游淑慧質詢此事，並提及蔡璧如是柯文哲意志的執行者。但柯否認上午蔡言論是他看法，還說「2024郭董從來沒跟我講過」；游傻眼質問那為何蔡壁如還要說？柯回說，「沒聽她（蔡）講過、她的言論與本人無關」；柯還表示，4年後的事情，現在講太早，講這幹什麼，明天吃什麼都不曉得，扣分、扣分！

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游淑慧對柯文哲說，現在就拋出2024議題，會讓別人提早把你打死；並問到，若總統蔡英文連任，會如何清算你？是要司法清算還是市政卡死你？豈料，柯文哲回說，每天媒體都在罵，不知道罵什麼。游疑問，柯為什麼把媒體批評跟蔡英文清算連結在一起？柯僅回，這話題私底下討論。

至於未來會繼續跟郭台銘合作？柯文哲回說，要看議題，郭要推政經學校，他可以幫忙上課，但不曉得具體要怎麼做。談到是否邀請郭擔任北市府總顧問或擔任經濟發展委員會召集人？柯僅回，不用，但他會找個時間私底下拜訪，跟郭聊聊。對於蔡壁如爆料11月9日郭台銘將與柯文哲會面？柯證實，指當天李縉穎總部成立，所以郭也會到場。

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