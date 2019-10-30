柯P身兼女權會主委卻不尊重女性 議員酸：和高雄市長有87分相似

台北市長柯文哲。（記者叢昌瑾攝）

2019-10-30 13:03:35

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲曾說出不尊重女性的言論，引起各界批評，台北市議員簡舒培表示，柯文哲身兼台北市女性權益促進委員會主委，截至今年7月女權會總共開了18次會議，柯市長僅出席了6次，且幾乎沒有一次待到結束，自柯市長上任以來性平辦公室的人力從來沒有補滿過，她要求補滿性平辦人員、柯市長也應去了解為何會說出令人不舒服的話與並道歉。

簡舒培酸說，柯市長多次對女性出言不遜，一次次說出歧視的言論，與高雄市長韓國瑜有87分相似，柯市長失去最基本對人尊重的同理心，透過這些言論貶低女性地位、外貌，來鞏固心中的父權主義，無意識的說出如此低級失格的玩笑話！

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簡舒培調查後發現，截至今年7月女性權益促進委員會共開18次會議，柯僅出席6次，且沒一次全程參與到結束，常常開到一半就中途離席，相較於青年事務委員會，一樣也開了18次會，但柯就參與14次，皆待到會議結束，孰輕孰重不得而知。

簡舒培表示，柯市長性平意識薄弱並非一兩天的事，自柯市長上任以來性平辦公室的人力從未補滿過，她要求應補滿性平辦人員，柯市長失言就該道歉認錯，「建議與性平專家學者請教這方面的知識，剛好也是個機會教育開個直播，讓喜愛柯市長的粉絲看看，市長如何增進自己的性別意識。」

柯市長多次對女性出言不遜，一次次說出歧視的言論，與高雄市長韓國瑜有87分相似。（取自簡舒培臉書）

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