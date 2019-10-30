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柯文哲槓內政部：社宅是用蓋的 不是嘴砲的

柯文哲今天受訪回嗆內政部，社會住宅是要蓋的，不是嘴砲的。（記者叢昌瑾攝）

柯文哲今天受訪回嗆內政部，社會住宅是要蓋的，不是嘴砲的。（記者叢昌瑾攝）

2019-10-30 11:54:34

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨赴台北市議會市政總質詢，指內政部所訂8年20萬戶社會住宅的目標「不相信、不可能」，還說社會住宅比想像中困難，北市連2萬戶都沒有；內政部則是以新聞稿重砲回擊，直批「台北市是中華民國的台北市，不是柯文哲的台北市」，若柯文哲不願承擔責任，用政治化的方式來逃避青年需求，中央政府仍會負起保障人民的最終責任。

對此，柯文哲今天受訪回嗆，「不然台北市是蔡英文的喔」，社會住宅是要蓋的，不是嘴砲的。

柯文哲說，台北市政府正在施工中的社會住宅總計9千多戶，接近一萬戶，但是每一個社會住宅，從規畫到完工、進駐，恐怕都快要6年，老實講，後來發現，根據自己去韓國考察經驗，應該變成要國家長期政策，按部就班往前進。

柯文哲直言，那種喊口號沒有用，中央的「8年、20萬戶」政策，裡面有5萬戶是他要負責，「我都說我做不到了，我跳票，你一定跳票」。

不過他也說，跳票不要緊，就是按部就班去做，自己後來算一算，接他當市長的人，第一個4年，反而大概會有8千多戶完工，因為他這個任內開工，也不可能這個任內完工。

柯文哲強調，所以國家政策大家要講好，不管誰當市長，就往前進，這才是目標。所以講一個堅定的目標，表達一個態度就好了，「打嘴炮幹什麼？還要寫一大堆，不然你們公布一下你們蓋了多少。」

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