三峽國光青年宅招租 弱勢戶套房6000元起跳

2019-09-16 16:59

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府打造三峽國光青年社會住宅，即日起至10月4日開放申請，共招租241戶，其中優先戶套房最低6000元起跳，其他房型弱勢戶為市價64折，一般戶打8折，並提供簡易家具，不用額外加價。此外，今年下半年還有新店中央新村北側與永和中正橋社會住宅招租，總計至年底3處社宅共提供1381戶，盼減輕青年與弱勢居住負擔。

城鄉發展局住宅發展科長袁淑真指出，三峽國光青年社宅位於三峽北大特區與舊市區交界處，座落國家教育研究院對面，未來有捷運三鶯線三峽站行經，為地上10到12層建築物，1樓有8戶店鋪，2樓以上是社會住宅。

城鄉發展局長黃一平表示，三峽國光青年宅共招租241戶，其中套房124戶、兩房型77戶、3房型40戶。經濟弱勢的優先戶套房6000元起跳，2房型1萬元起，3房型1萬3500元起，均低於市場行情價，一般戶打8折，弱勢戶打64折，租金均包含管理費，並提供流理檯、床架、衣櫃、冷氣與熱水器等設施。

袁淑真說明，申請資格為年滿20歲以上或未滿20歲已結婚的國民，申請人須在新北市設籍、就學或就業，家庭成員在北北基桃無自有住宅，並符合家庭年所得124萬元以下，且每人月平均所得5萬1331元以下。

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