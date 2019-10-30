「蘇規侯不隨」？侯友宜倡海祭轉型

新北市長侯友宜認為海洋音樂祭已經舉辦20年，應該不斷創新、改變，思考轉型。（記者賴筱桐攝）

2019-10-30 12:00:45

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市貢寮國際海洋音樂祭是行政院長蘇貞昌擔任台北縣長時期創辦，今年邁入第19年，成為國內獨立音樂的平台與年度盛事。新北市長侯友宜今天有感而發表示，海祭已經舉辦20年，希望不斷創新、改變，思考轉型。

侯友宜今天在市政會議聽取觀光旅遊局專題報告後表示，海洋音樂祭已舉辦近20年，這20年來變化性不大，雖然有獨立音樂大賞，也有一些年輕朋友參加，但是希望不斷創新、改變，期許觀旅局保留海祭原有的傳統精神，讓海祭融入新思維，才能夠吸引更多人參與。

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侯友宜說，海祭應該兼顧新開發的觀光旅遊景點或是音樂祭活動，海祭不但要提升與轉型，也要串連其他的音樂祭一起併肩作戰。

不過，侯友宜拋出海祭轉型的想法，引發外界聯想是否因為近年海祭成效不彰，市府擬縮小規模甚至取消活動。

對此，觀光旅遊局長張其強否認海祭將取消，他表示，新北貢寮海洋音樂祭明年將迎接20年，如果還是一成不變，那就不能稱為海祭了，市府會堅持海祭原創、獨立的精神，讓這個屬於年輕人的舞台一直走下去，但一定「敢改變」，注入新的元素，讓新一代加入。

張其強舉例說，今年「校園小海祭」活動吸引許多年輕學子參與，市府希望海祭不只是台灣所有獨立樂團的終極目標，也要讓海祭成為校園獨立樂團的「甲子園」，鼓勵更多校園樂團投入，以拿下「海洋旗」作為標竿。

新北市貢寮國際海洋音樂祭明年即將邁入20年，市長侯友宜拋出海祭轉型的想法。（觀光旅遊局提供）

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