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韓國瑜點名「黑黑瘦瘦」 侯友宜問媒體：我有黑有瘦嗎？

國民黨總統提名人韓國瑜昨天指蔡英文總統「白白胖胖」，藍營的新北市長侯友宜「黑黑瘦瘦」，侯友宜今天表示，不能以貌取人。（記者賴筱桐攝）

國民黨總統提名人韓國瑜昨天指蔡英文總統「白白胖胖」，藍營的新北市長侯友宜「黑黑瘦瘦」，侯友宜今天表示，不能以貌取人。（記者賴筱桐攝）

2019-10-29 12:01:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜昨天到彰化造勢時，脫口說出「民進黨總統候選人蔡英文總統卻白白胖胖」，還說國民黨籍的台中市長盧秀燕及新北市長侯友宜等人都黑黑瘦瘦，並表示「越支持民進黨的老百姓、鄉親，日子過得越辛苦，這不是很奇怪嗎？」挨轟失言。侯友宜今天回應，認真做事無關長相，絕對不能以貌取人。

侯友宜今天主持道路安全督導會報時，被問到韓國瑜的「綠營白胖說」與「藍營黑瘦說」，他反問在場媒體，「我有黑有瘦嗎？」

侯友宜表示，他這一生大部分時間都在辦案，辦案就是要先了解人，了解人不是從外貌來看，他抓了很多犯罪的歹徒，經常告誡同仁一句話，「絕對不能以貌取人」，因為有些人的外觀會讓你的判斷產生錯誤。

侯友宜說，他曾抓過罪犯是臉白白的、心卻黑黑的，但有的人是臉黑黑的、心卻白白的，所以其實沒有一個標準，不能從外觀來判斷一件事情。人的態度最重要，認真做事無關長相、身材大小與比例，而是一種態度，「做事、做事再做事，這才是我們應有的責任與角色」，好好地做事情認真打拚，這最實在。

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