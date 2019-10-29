韓國瑜酸「白白胖胖」 小英反擊：會做事無關白胖、黑瘦

蔡英文總統（中）反擊韓國瑜，會做事無關胖瘦。（記者許倬勛攝）

2019-10-29 11:07:26

〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前又失言，稱人民在受苦，「民進黨總統候選人蔡英文總統卻白白胖胖」這番言論引起網友反彈；對此小英反擊，會不會做事跟「白胖」、「黑瘦」毫無關係，「至少我不會睡到中午才起床」；小英還找來鄭文燦回應，諷韓只會亂噴口水，做事「沒半撇」。

韓國瑜日前到彰化造勢，發言又秀下限，拿外型大做文章，大談他認為「很神奇的事情」，批評民進黨籍的總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲以及基隆市長林右昌「白白胖胖」，甚至做出荒謬結論，指國民黨的縣市首長苦幹實幹，各個「黑黑瘦瘦」，且支持民進黨的人民過得都不好，此番言論再令網友倒彈傻眼。

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今日蔡英文到桃園出現「大型農機發表會」，受訪時媒體問及相關話題，小英不禁笑出來，稱不解韓國與邏輯，會不會做事與身型究竟有何關係？還請身旁同受波及的鄭文燦回答此題。

「韓國瑜又失言了。」鄭文燦接話說，自己是懶惰的絕緣體，把市政放在第一、用汗水贏得尊重，而口水與吹牛不會，他的口水仗將於明年1月11告終，呼籲韓國瑜要以國政、建設優先，讓台灣選舉能夠單純化。

此外，媒體也問及作為母雞，小英個人支持度雖高，不分區立委選情卻始終難拉抬，對此，蔡英文表示，民調僅供參考，她相信選情會越來越穩固、越來越好。

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