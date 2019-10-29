韓轟民進黨 拿顧主權當擋箭牌

國民黨總統參選人韓國瑜要民進黨不要拿「顧主權」當擋箭牌，要拿出成績單。（記者詹士弘攝）

2019-10-29 05:30:00

〔記者詹士弘、陳冠備、顏宏駿／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨天在雲林砲轟民進黨，選舉一到，臉上就寫著「我要主權」四個字，拿「顧主權」當成施政不力的擋箭牌，他要求執政黨拿出施政成績單，說明到底為老百姓做了什麼事？

百姓生活苦 小英白白胖胖的

韓國瑜昨晚到員林市圓林園參加造勢晚會也語出驚人，指中南部鄉親過去三十年最挺民進黨，但越支持日子過得越辛苦；反倒是現在民進黨政府，日子卻越過越好，蔡英文總統、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、基隆市長林右昌都是白白胖胖的，他跟彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜等國民黨縣市長卻都黑黑瘦瘦小小的。如果政府沒有讓老百姓過好日子，為什麼要挺？

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韓也到彰化進行「傾聽之旅」。第一站由國民黨立委參選人蕭景田召集當地近二百多位中小企業主進行座談。韓比預定時間晚到二十分鐘，一上台就先對眾「頭家」致歉，之後抨擊現行一例一休政策造成政府、企業主、勞工三輸，未來一定要修法。

其後，韓國瑜到社頭舊社天門宮、田中乾德宮、埔鹽順澤宮、二林萬興保安宮等廟宇參香。晚間他為國民黨立委參選人謝衣鳳輔選時，痛批民進黨執政三年半，不會「苦民所苦」，心中只有權力、腐敗和派系分贓。

最後，韓國瑜在昨天晚間到員林市，參加蕭景田在圓林園舉辦的「與庶民有約」造勢晚會，現場擺出五千張紅色塑膠椅子，不過截至韓到場前，椅子仍未坐滿一半，景況似乎大不如前。

韓國瑜上台就批民進黨執政，讓外交走不出去，還造成兩岸緊張危險，新南向政策也是一敗塗地，經濟蕭條，各行各業都害怕未來，感慨周邊國家都在快速進步，台灣不僅原地踏步還往後退，呼籲支持者不要再被政黨意識形態綁架。他也埋怨台灣多數媒體不監督執政黨，卻監督一個「又禿又瘦又黑」的老頭子韓國瑜。

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