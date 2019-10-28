遊學議題延燒 蔡韓火線交鋒

國民黨總統參選人韓國瑜上週對青年學子拋出「遊學一年」議題後又修正，蔡總統回擊，選總統政見還是要經過審慎評估。（記者簡榮豐、許麗娟攝）

2019-10-28 05:30:00

蔡：提政見要審慎評估 韓：跳票二字送還給蔡

〔記者謝君臨、許麗娟、陳心瑜／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜上週對青年學子拋出「遊學一年、費用由他想辦法」的政見，但隔日修正轉彎，變成政府部分負擔，韓昨並稱「這不是任何的承諾」；蔡英文總統接連兩天展現批判火力，前天諷：「支票開愈大，將來跳票的可能性愈大。」昨進一步質疑，選總統政見還是要經過審慎評估；韓國瑜在澎湖受訪時回擊，要把「跳票」兩個字送還給蔡。雙方隔空駁火，選戰煙硝味越來越濃。

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蔡英文昨出席「全國牙醫界蔡英文連任後援會大會師」活動。蔡受訪時質疑，這已不是韓國瑜第一次講了一個看起來像政見，大家也把它當政見的東西，但韓第二天就修改了，甚至否認。蔡英文強調，選總統要謹慎的好，拿出什麼樣的想法、看法或是政見，都還是要經過審慎評估，畢竟一個國家的總統、領導人講話，確實是要非常謹慎，因為大家都在聽，大家都在看。

韓國瑜則回應，蔡總統承諾了這麼多，「跳票」兩個字可能要還給蔡本人，像勞工及能源政策，包括電費絕對不調整，結果也都調整，到底是誰在跳票？他接著說，整個中華民國現在是民進黨在執政，蔡總統、立法院過半都是民進黨，很多跳票是民進黨自己本身，現在廣大的勞工朋友過得快樂嗎？農漁民過得快樂嗎？

韓國瑜再提及自己的遊學政策，他說台灣大學生與研究生大概有三十二萬人，政府不管花多少資源，一定要培養下一代，他希望台灣所有的大學生和下一代，整個大學生涯要有一年在國外遊學，政府一定要把這個預算找出來，加大力度培養下一代，藉著遊學一年與國際接軌，這個不是跳票的問題，也不是吹牛的問題，是把資源整個往下一代來投資，就像他在高雄第一個推動中英文雙語教育，有優秀年輕的下一代，台灣才有優秀光明的前途，所以他覺得「這不是任何的承諾」，這個對國家發展的影響是非常深遠的。

對於韓國瑜稱要把「跳票」兩個字奉還，蔡總統回擊說，韓對於事情的了解可能有點問題，他的想法恐怕不是社會大多數人的想法。

挪前瞻經費？蘇：韓毫無政府預算觀念

至於韓國瑜競選辦公室表示要用前瞻基礎建設的五百億元經費，補助大學生、研究生出國交換一年，行政院長蘇貞昌昨批評，韓信口開河且不做準備，毫無國家政府預算的觀念，讓「國政團變成善後團」，隔天還要跳出來幫忙善後，韓想違反預算法動支，費用就應自己負責，支票亂開只會讓台灣一團亂。

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