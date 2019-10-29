韓轟民進黨 拿顧主權當擋箭牌 綠：若主權不見 選什麼總統

總統蔡英文。（記者簡榮豐攝）

2019-10-29 05:30:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨批民進黨選舉到了只會高喊「顧主權」，請民進黨拿出成績單。蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄昨表示，守護國民的民主自由，確保國家主權不受到威脅，本來就是總統最重要的憲法任務，特別在中國祭出「一國兩制台灣方案」的此刻，更是如此。

阮昭雄說，過去三年來，台灣的整體經濟表現，國人的福祉有沒有進步，只要看從馬政府執政時四小龍最後一名重回第一，基本工資三年調整超過馬政府八年，三萬收入以下國人可以免所得稅，就可以得知。韓市長或許在談話前應先做做功課，才不會有這樣的錯誤。

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民進黨立委李俊俋昨天受訪時表示，作為一個總統候選人，不談主權要談什麼？主權問題當然重要，若主權都不見了，還選什麼總統？「大家有這麼強烈亡國感，不就是國民黨和韓國瑜造成的嗎？」韓國瑜連香港政府都護航成這樣，難怪大家有亡國感。

黨政人士指出，現在的時空脈絡已不是廿年前，中國對外在區域的介入愈來愈深，對內的社會壓迫愈來愈強烈，「數位獨裁主義」也發展得愈來愈深入，對台滲透的能力與強度是急速提升，加上馬政府時代經濟傾中的路線，如不提升警覺、做出防備，台灣確實會有烏克蘭化的危機。就像總統蔡英文說的，芒果乾是來自於國共聯手種下的毒芒果。

黨政人士說，韓國瑜如此攻擊，也是在打稻草人，這兩年全台灣還有比「發大財」更虛幻的口號嗎？最會喊口號、一點都做不到的代表性人物，就是韓國瑜本人。

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