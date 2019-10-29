為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

韓國瑜酸白白胖胖 林右昌反擊：只剩一張嘴

基隆市長林右昌說，他現在身材標準，韓市長要厚道一點，不要只剩一張嘴。（記者林欣漢攝）

基隆市長林右昌說，他現在身材標準，韓市長要厚道一點，不要只剩一張嘴。（記者林欣漢攝）

2019-10-29 11:30:00

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨晚造勢時，指老百姓過得越來越苦，還以「白白胖胖」形容蔡英文總統、基隆市長林右昌等人，林右昌今天回應，說現在身材很標準，韓國瑜要厚道一點，不要只剩一張嘴，林右昌還說：「韓市長應該把治國、治理城市的能力拿出來，不過我覺得韓市長應該是繳白卷、零分，因為高雄市是沒有政績的。」

林右昌說，基隆市這幾年的進步與發展，大家有目共睹，我們是一天當三天在用，在拚市政，與落跑市長差很多，韓市長選舉選到昏頭，要轉移注意力，當一個總統候選人應該要厚道一點，如果只剩一張嘴，不是一個好的總統人選。

林右昌還說，他現在是很標準的身材，最近去參加一些活動，菜市場阿姨都說，市長你不要再瘦下去了，這樣就很好，韓市長不要只剩一張嘴，應該把治國、治理城市的能力拿出來，「不過我覺得韓市長應該是繳白卷、零分，因為高雄市是沒有政績的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓國瑜酸「白白胖胖」 小英反擊：會做事無關白胖、黑瘦

韓國瑜酸「白白胖胖」 小英反擊：會做事無關白胖、黑瘦
韓稱兩岸「王xx跟爸爸」適當嗎？ 高市官員︰沒關注這新聞

韓稱兩岸「王xx跟爸爸」適當嗎？ 高市官員︰沒關注這新聞
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房
不講話民調比較高？ 韓辦反擊：柯市長可能用自己經驗在講

不講話民調比較高？ 韓辦反擊：柯市長可能用自己經驗在講
韓國瑜談清朝有人玩女人…Wecare高雄︰不懂他的比喻

韓國瑜談清朝有人玩女人…Wecare高雄︰不懂他的比喻
旅客爆炸成長　國際機場挑戰數位轉型

旅客爆炸成長　國際機場挑戰數位轉型
駁斥「白白胖胖」說 林智堅批韓國瑜滿口術語

駁斥「白白胖胖」說 林智堅批韓國瑜滿口術語
E奶鈞鈞、高雄林小姐吸韓粉... 週刊爆「白韓」產業鍊

E奶鈞鈞、高雄林小姐吸韓粉... 週刊爆「白韓」產業鍊

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播