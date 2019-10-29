韓國瑜酸白白胖胖 林右昌反擊：只剩一張嘴

基隆市長林右昌說，他現在身材標準，韓市長要厚道一點，不要只剩一張嘴。（記者林欣漢攝）

2019-10-29 11:30:00

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨晚造勢時，指老百姓過得越來越苦，還以「白白胖胖」形容蔡英文總統、基隆市長林右昌等人，林右昌今天回應，說現在身材很標準，韓國瑜要厚道一點，不要只剩一張嘴，林右昌還說：「韓市長應該把治國、治理城市的能力拿出來，不過我覺得韓市長應該是繳白卷、零分，因為高雄市是沒有政績的。」

林右昌說，基隆市這幾年的進步與發展，大家有目共睹，我們是一天當三天在用，在拚市政，與落跑市長差很多，韓市長選舉選到昏頭，要轉移注意力，當一個總統候選人應該要厚道一點，如果只剩一張嘴，不是一個好的總統人選。

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林右昌還說，他現在是很標準的身材，最近去參加一些活動，菜市場阿姨都說，市長你不要再瘦下去了，這樣就很好，韓市長不要只剩一張嘴，應該把治國、治理城市的能力拿出來，「不過我覺得韓市長應該是繳白卷、零分，因為高雄市是沒有政績的。」

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