韓國瑜談清朝有人玩女人…Wecare高雄︰不懂他的比喻

國民黨總統參選人韓國瑜到雲林拜廟後，突然提及「清朝有人去玩女人、嫖妓被抓…」的故事，引起外界側目。（資料照）

2019-10-29 09:07:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜到雲林拜廟後，突然提及「清朝有人去玩女人、嫖妓被抓…」的故事，引起外界側目。Wecare高雄感慨每天都有新把戲，果然是話題王嘴哥國瑜，小編自嘲程度差，為什麼都聽不懂他的比喻。

國民黨總統參選人韓國瑜繼前晚與青年座談答退休政策時，回應「我年輕時跟朋友喝酒打屁最快樂」，讓顧問團在一旁尷尬表示「不知道怎麼接下去」；昨天在雲林拜廟時又舉「清朝有人玩女人嫖妓被抓」為例，讓一旁國民黨同志超傻眼。

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韓國瑜在雲林除再度砲轟執政黨選舉到了才講主權，致詞時突然提到，清朝時有人貪汙被抓，被問犯案動機，竟然回答「我要反清復明、我要推翻清朝滿州皇帝」；之後又有一個人去玩女人、嫖妓被抓，又被問犯案動機，沒想到他回答「我要多生孩子、我要反清復明！」韓國瑜語畢，現場立委參選人皆露出尷尬表情。

網友留言，「他的目的就是希望每天可以上版面」、「加分在國外，有人還在回味昨晚的風流」、「有這種爸爸，不知他女兒心裡感覺如何」、「不小心會常把自己的生活習慣在造勢場合說出來」、「 低俗又沒水準」、「聽的懂牠說什麼就有鬼了」。

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