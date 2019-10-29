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E奶鈞鈞、高雄林小姐吸韓粉... 週刊爆「白韓」產業鍊

週刊報導，韓國瑜陣營正全力布局空軍。（資料照）

週刊報導，韓國瑜陣營正全力布局空軍。（資料照）

2019-10-29 07:53:22

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜自10月中請假拚選舉，週刊報導，韓粉近日轉戰臉書社團及LINE群組取暖，近來有一批挺韓YouTuber，包括高雄林小姐、E奶鈞鈞等人，以庶民語言評論大選吸引韓粉，韓陣營企圖在社群裡穩住韓國瑜的人氣。

《鏡週刊》 報導，韓國瑜這次網路作戰班底，仍是女兒韓冰的6人小組在操盤，並與挺韓的網紅結合，每天製作20到30則的影音在LINE上分享轉傳，希望透過網路社群強化「空軍」，以複製去年選高雄市長的空戰模式。

報導提到，近日一群挺韓YouTuber崛起，依照訂閱數，前10名為「寒國人」、「Bit King比特王出任務」、「陳清茂」、「高雄林小姐」、「鈞鈞」、「高雄歷史哥」、「強強滾大哥」、「江湖」、「桃園孫先生」、「KS瘋活人生」，前3名有逾10萬人訂閱，平均單週成長近1萬人。

其中擁有34E好身材、身高173公分的「鈞鈞」，經常在韓國瑜造勢場合直播，吸引許多韓粉爭相當乾爹「斗內」。另一名「高雄林小姐」之前常在政論節目Call In替韓國瑜澄清負面消息，後來轉當直播主，不過卻從未在直播中露面，也有近10萬人訂閱。

報導引述一名長期觀察韓陣營網路戰的人士說法，韓陣營有系統的透過上游製作影音，提供給中游推播，再經下游擴散，企圖拉高網路聲量。

這名人士說 ，韓陣營每天在同溫層分享有利韓的新聞，洗白「黑韓」言論，以量取勝，也將大量影音內容轉移YouTube，再透過LINE群組及臉書社團擴散。韓粉LINE群組還會不斷繁殖，串起「白韓產業鍊」。

韓粉高鈞鈞。（翻攝臉書）

韓粉高鈞鈞。（翻攝臉書）

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