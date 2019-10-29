駁斥「白白胖胖」說 林智堅批韓國瑜滿口術語

新竹市長林智堅每天市政工作及行程滿檔，對韓國瑜的「白白胖胖」說，很不認同，認為身材不是檢視執政的標準。（記者洪美秀攝）

2019-10-29 09:04:27

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長林智堅深夜發政治文，難得對政治人物發文的林智堅，也對請假中的高雄市長韓國瑜提出看法，他認為韓國瑜滿口術語，駁斥韓國瑜的政治人物「白白胖胖」說，認為身材不是檢視執政的標準，民意才是。

林智堅在臉書的這篇文章獲得6000多人按讚及留言，也有網友對林智堅罕見的政治文章有感，留言支持。

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林智堅說，通常睡前都是他滑手機的時候，看看什麼新聞是大家下班後的話題，也常見政治新聞成為大家的笑料，不過，今天國民黨總統參選人、請假中的高雄市韓國瑜市長的一席話，卻令人笑不太出來。

林智堅認為韓市長用別人的身材體型作文章，不禁讓他懷疑「到底是滿口庶民，還是滿口術語」，他想誠摯地跟韓市長說，「市政工作得要踏踏實實、辛辛苦苦的累積，絕非一句白白胖胖或黑黑瘦瘦，就可輕輕鬆鬆影射其他首長或公務員的努力」，這樣的說法沒有是是非非，太不負責任。

做政治這行的大家都知道，林智堅強調，常常一忙起來就忘了吃飯，等到感覺餓了常常是行程結束的空檔，要吃得健康或是照三餐時間吃飯，都是個奢求，因此胖了瘦了都有可能。按照韓市長的標準，那他這樣既不黑也不乾癟的體型，是不是也會被說市長做得不夠好呢？請韓市長多用點心在政見上，不要再用每日驚句博取版面，卻又淪為年輕人茶餘飯後的笑柄，更讓政治人物的信用掃地。

他強調，畢竟，身材不會是檢驗執政者的標準，民意的基礎、人民的滿意度才是。

新竹市長林智堅每天市政工作及行程滿檔，對韓國瑜的「白白胖胖」說，很不認同，認為身材不是檢視執政的標準。（記者洪美秀攝）

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