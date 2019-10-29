韓稱兩岸「王xx跟爸爸」適當嗎？ 高市官員︰沒關注這新聞

民進黨高市議員邱俊憲詢問高市研考會主委，韓國瑜稱兩岸關係是「王xx跟爸爸」，適當嗎、能夠理解嗎？（記者王榮祥攝）

2019-10-29 11:40:45

首次上稿 10:23

更新時間 11:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜與青年對談，提到兩岸關係時以「王xx跟爸爸」形容，引起各界疑惑？高市議員邱俊憲今詢問市府官員，這形容適不適當？能夠理解嗎？主管市府兩岸小組工作的高市研考會主委李銘義答詢，謝謝議員給他這困難題目，他沒關注這新聞！

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邱俊憲今點名主管高市府對外關係的兩個主要單位、行政暨國際處及研考會，詢問市長韓國瑜日前描述兩岸是「王xx跟爸爸」，這說法適當嗎？官員能夠理解嗎？

行國處長丁樂群指出，光從這句話上面來看兩岸，他比較不了解，因為不曉得前後文；研考會主委李銘義則回應，謝謝你（議員）給我這麼困難的題目，應該先理解前、後文，他沒關注這新聞。

邱俊憲對於李銘義回應抱持強烈質疑，強調韓國瑜當時講的很自然，而主管市府兩岸關係的幕僚、竟然沒關注市長對兩岸的發言，

李銘義表示，他對這句話不會去闡述或引申，因為兩岸在軍事上屬於對峙、在制度上是相爭，兩岸關係應該不是一、兩句話可說清楚。

他進一步說明，韓國瑜應該是比喻「兩岸關係不是零合遊戲」，好像罵王X蛋的就是反共、不罵的就是親中或叫爸爸，這都是意識型態作祟。

高市研考會主委李銘義答詢議員兩岸關係前，先感謝議員這麼困難的問題。（記者王榮祥攝）

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