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韓國瑜酸白白胖胖 黃偉哲諷：莫忘世上胖子多

黃偉哲表示，拿身材來批評，既不敬，也沒有領導人高度。（記者蔡文居攝）

黃偉哲表示，拿身材來批評，既不敬，也沒有領導人高度。（記者蔡文居攝）

2019-10-29 11:48:31

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜嘲諷民進黨多位縣市長人選及總統蔡英文都「白白胖胖」，其中，台南市長黃偉哲也遭點名。黃偉哲今天對此表示，他真的不瞭解韓市長所謂白白胖胖跟黑黑瘦瘦的標準及邏輯到底是什麼。他提醒韓市長，「莫忘世上胖子多，拿身材來批評，既不敬，也沒有領導人高度。」

黃偉哲表示，所謂「白白胖胖」的也有民調很高第一名的市長，黑黑瘦瘦的也有民調不錯的，也有民調不好的，韓市長的邏輯是什麼，難道黑瘦有比較好嗎？照這邏輯香港特首林鄭月娥黑黑瘦瘦，川普也是白白胖胖，倒底哪個人比較好？

他批評說，「拿人家身材做文章，是沒禮貌，也沒邏輯，像我這樣忙得要死，這白白胖胖是職業病！不是韓市長要影射或意涵的東西」，雖然韓市長是黑黑瘦瘦，但高雄市政的績效如何大家心裡有數。

他表示，當國家領導人去批評人家身材，坦白講看不到國家領導人的高度，他相信在台灣，很多人是白白胖胖，有很多人是黑黑瘦瘦，這並不能成為他們成功與否的標準。他奉勸要爭國家大位的人，心理面還是要有百姓比較重要，「提醒韓市長，莫忘世上胖子多，拿身材來批評，既不敬，也沒有領導人高度。」

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