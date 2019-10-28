重啟核四「假議題」？侯友宜：無權干涉總統候選人政見

新北市長侯友宜表示，能源政策屬於中央權責，地方政府只能提出建議，但他無權干涉總統候選人提出的政見。 （記者賴筱桐攝）

2019-10-28 18:32:13

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜先前拋出重啟核四議題，卻被新北市長侯友宜「打臉」是「假議題」；民進黨新北市議員林裔綺今天質詢，是否韓國瑜為了騙選票置新北市民於不顧？侯友宜答詢指出，能源政策屬於中央權責，地方政府只能提出建議，但他無權干涉總統候選人提出的政見。

林裔綺今天在市政總質詢表示，8月22日韓國瑜提出在人民同意與安全無憂的前提下，主張重啟核四，侯友宜卻說是假議題，難道是因為韓國瑜的國政顧問團在宣布前未事先知會，造成侯友宜心裡不舒服、不被尊重，所以才說是假議題。

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侯友宜回應，他在新北市擔任核安監督委員會主任委員7年多，非常清楚了解台電的能耐，新北市有3座核電廠，其中核一廠將除役，核二廠還在運轉，核四廠燃料棒已經運回美國，他一直主張「沒有核安，就沒有核電」，最重要的是核廢料有沒有能力處理？

侯友宜說，已經20年了，核廢料要放在哪裡都沒著落，核四廠的燃料棒已經有一半運回去美國，核廢料又沒有辦法處理，這個議題怎麼談下去？現階段就是這樣，跟誰提政策無關。台灣不能缺電，但是一定要先考慮核安，現階段的狀況不能騙人，台電沒有辦法、也沒有能力解決核安和核廢料問題。

林裔綺指出，既然侯友宜已多次強調重啟核四是假議題，但是10月22日韓國瑜國政顧問團總召張善政又再次提出重啟核四，「是把你當空氣嗎？還是打臉新北市長捍衛400萬人民安全的決心？」她詢問侯，「這樣無視新北市民的總統參選人，你願意繼續接他的競總主委輔選嗎？」

侯友宜回答，他會記得自己的承諾，以市政為優先，更何況他在選舉時，都沒有請人當競選主任委員，他的競選主委只有1人，就是400萬市民，誰要來選舉，必須拜託400萬市民支持你才有用，只靠侯友宜1票沒有用，「競選主任委員讓400萬市民來當」，他會扮演好市政優先的角色，全力拚市政，做得好去支持誰才有意義，做不好說要支持誰，人家反而更不支持你，不要本末倒置。

林裔綺說，韓國瑜執意拿2300萬民眾的性命重啟核四，難道是為了能源政策騙選票，置新北市民甚至全台民眾於不顧？

侯友宜強調，能源政策是中央的權責，包括綠能、核能、燃氣、燃煤等都有一定的配比，地方政府只能跟中央建議，他無權干涉總統候選人提什麼政見。

新北市議員林裔綺今天針對重啟核四議題質詢市長侯友宜。（記者賴筱桐翻攝）

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