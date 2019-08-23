核四遭侯友宜轟「假議題」 張善政坦言：事先沒溝通

2019-08-23 19:09

〔記者黃欣柏／台北報導〕前行政院長張善政出任國民黨總統候選人韓國瑜的國政顧問團總召，近日率先拋出重啟核四政策，不料卻被新北市長侯友宜評為「假議題」。張善政今天受訪時坦言，事先沒想到侯友宜會關心此事，他能理解侯身為新北市長會有些顧慮，也願意去澄清。

張善政今天下午出席由中華台灣潮汕同鄉總會、創博匯雙創服務公司等單位合作舉辦的「2019第二屆潮創客大賽頒獎典禮」，他在會前受訪指出，不太清楚侯友宜所謂假議題的意思，他想強調的是，燃料棒、核廢都是假議題，是民進黨故意遮掩造成的錯誤印象，說沒有燃料棒、核廢無法處理都是騙人的，如果侯市長的意思跟他一樣，那就沒問題。

對於侯友宜似乎不贊成自家人的能源政策，張善政說，相信內行人都看得懂、聽得懂，當時箭在弦上，沒有時間，否則會事先跟侯溝通。他也坦言，沒想到侯會關心這事情，不然國政顧問團有超過100名成員，都會透過管道與利害關係人及關心相關議題的人溝通。

張善政強調，以侯友宜新北市長的身分，會想到新北境內有核一、核二跟核四是可以理解的，將來如果侯有進一步的顧慮，他會去澄清。

另外，張善政昨稱當年核廢送國外處理的事情被民進黨擋住，卻反被經濟部打臉當時國民黨立委席次過半。張善政解釋，這件事情共有兩次，第一次在2015年，當時立法院是國民黨過半，但民進黨發揮少數干擾力量，很多案子都過不了。

張善政說，第二次是在他擔任行政院長任內，民進黨席次過半，整包預算都被退回，經濟部沒否認本案曾在2016年送進立院，也沒否認核廢問題可以處理，現在講的只是在轉移焦點，要注意的是他們「沒講」什麼。

有媒體詢問，在提出能源政策之後，包括總統府、經濟部及民進黨都有回應，是否覺得被國家機器介入？張善政說，第一個政見就打到民進黨的「神主牌」，黨政一起攻擊，就證明這確實是民進黨最擔心的題目，現在大家都怕空氣污染惡化，這是民進黨做不到的，看得出來他們很心急，因為這點出他們最重要的弱點。

對於民進黨副秘書長林飛帆諷刺韓國瑜國政顧問團是當年的「633普攏共團隊」，張善政也回嗆，現在早就沒有在講633，如果顧問團的政策都是過去的633，林飛帆根本不用擔心，所以才有網友說，林飛帆一個月領9萬塊錢，當然要出來講點話，給主子一點交代。

對於外傳鴻海前董事長郭台銘可能報備參選總統，張善政僅說，他對於參選總統的布局不予評論。

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