核四假議題？》侯友宜：沒能力處理核廢 沒資格用核電

2019-08-22 11:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨天提出，在人民同意及安全無憂兩項前提下，必須重啟核四，卻遭核四廠所在地的新北市長侯友宜打臉，指重啟核四是「假議題」，侯友宜今天重申立場，強調「沒有核安、沒有核電」，沒有能力處理核廢料，就沒資格使用核電。

侯友宜今天出席消防局記者會致詞表示，新北市有3座核電廠，1座已經封存停了（核四），他詢問台下的消防弟兄，「核子事故沒有來之前，你們有能力防嗎？ 來了有沒有能力救？」他還問消防局長黃德清，「你有能力嗎？你行嗎？誰能告訴我這個答案？」 他說，自己不講謊話，實際上就是非常困難。

侯友宜指出，國家經濟往前走的最大力量就是能源，中央能源政策要非常清楚，不斷去盤點資源，他不反對核電，但是最憂慮缺電，一旦缺電，什麼都沒了，國家也沒了。

談到最近引發爭議的核四，侯友宜回應，民進黨時代把核四停工了又復建，國民黨接手又把它封存，浪費民脂民膏，沒有拿出永續環境的對策，令他非常痛心。

侯友宜表示，核四的燃料棒有一半已經運回美國了，這是事實，他不反對核電，但是一定要在安全無虞又有能力處理核廢料的前提下，才有資格使用核電，沒有核安、沒有核電，沒有能力處理核廢料，如何讓環境永續生存？

侯友宜也對韓國瑜隔空喊話，當你提出問題要告訴民眾，誰來確保安全？誰來負責營運？防救災的能力在哪裡？確保都可以做到，就沒有問題，「如果這些都沒有做到，談這個議題，那是一個假議題」。

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