拒接韓競總主委挨轟「忘恩負義」 侯友宜：永遠記得對市民的承諾

2019-08-19 10:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨籍的新北市長侯友宜不願接任黨內總統提名人韓國瑜的新北市聯合競選總部主委，引發爭議，甚至遭韓粉砲轟「忘恩負義」。侯友宜今天重申，他永遠記得對市民的承諾，全力以赴把市政做好，才有餘力去幫助別人。

侯友宜今天出席防災教育展開幕活動，被問到不接任韓國瑜競總主委一事，侯友宜強調，他在選舉過程永遠記得曾經對選民做的承諾，這些承諾必須要兌現，選上市長以市政為優先，腳踏實地為市政努力，國家、人民永遠擺第一，好好做事，現階段仍以市政為最大考量，其他事情不在他的考量範圍，只有全力以赴把市政做好，才有餘力去幫助別人，才有餘力把自己的力量轉換。

是否感受到來自韓粉的壓力？侯友宜說，他永遠選擇跟新北市民站在一起，市民要的是認真、努力做事的人，希望不要辜負市民的期待，好好做、努力做，這才是他的心願。

媒體詢問，難道韓國瑜沒有拚市政？

侯友宜回應，別人如何他都表示尊重，重要的他對自己負責。

去年選舉期間，「禿子、漢子、燕子」的三子合體一度成為佳話，是否擔心被外界冠上「忘恩負義」的罵名？

侯友宜表示，每個人在自己的角色上好好做事，這才是對的，國家要進步不是對立、衝突，而是學會團結往前走，台灣才會更好，中華民國才有希望。他現在是新北市長，現階段一定以市政為最大考量，相信大家都會互相尊重、體諒，大家好好做事，讓新北市更好。他一輩子莫忘初心，從過去擔任基層刑警至今，就是不要辜負人民所託，不要忘了養育他的國家，不要辜負人民期待。

是否推薦其他適合人選擔任主委？侯友宜重申，「好好做事吧！」市政工作繁瑣， 每天時間都不夠用，唯有全力以赴，才能對得起市民。

日後韓國瑜至新北市是否站台輔選？侯友宜說，他會以市政為最大優先考量。

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