不接新北競總主委 遭黨內批判 侯：認真為市民打拚 非常識大體

2019-08-19

〔記者陳心瑜、邱書昱、張菁雅、廖雪茹、林良昇／綜合報導〕新北市長侯友宜表態不考慮接任國民黨總統提名人韓國瑜的新北聯合競選總部主委，南投縣長林明溱前天呼籲侯「識大體」，昨又喊出「不合作就退黨」；侯友宜昨笑回「我非常識大體」，表示他的「識大體」是認真為新北市四百萬市民努力打拚。對於「不合作就退黨」及國民黨主席吳敦義要求黨籍縣市長參加挺韓活動，侯跳針式地反覆強調，「我要拚市政！」

接競總否 盧：以後再說

除了侯友宜，台中市長盧秀燕昨日面對媒體詢問是否擔任韓國瑜台中市競選總部主委，盧僅表示，「以後再說」。

侯友宜昨天受訪時反覆重申，現在以市政為主要考量，其他都不在他的考慮範圍 ，只有施政先獲得市民認同之後，再來談支持誰才有力量。

侯友宜昨天主持新北市鶯歌陶瓷博物館的泥塑大賽頒獎典禮，陶藝家詹國祥表演「陶土變魚」秀，笑稱要念咒語才能讓魚變大；媒體問侯，如何幫助國民黨的「魚」（韓國瑜）長大？侯笑說，他自己就是一隻魚，認真打拚市政，才能壯大給市民享用，可以一魚三吃、四吃，他這一條魚要先努力做事，才可以往前游。

對於侯友宜不考慮接任新北市競選總部主委，韓國瑜表示，縣市長有新人、有連任，挑戰壓力有大有小，侯市長若不能接競總主委，完全尊重他以市政為主。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，因為國民黨沒錢，韓國瑜台中市競選總部原則上會設在市黨部；至於競選總部主委，市黨部請盧秀燕擔任，但她很客氣，希望再與地方大老商討主委人選。

此外，對於新北市長侯友宜始終不鬆口接新北市總統、立委競選總部主委，吳敦義表示，因為當事人（韓國瑜）說尊重，「我當然也尊重」。

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