2019-08-22

韓提兩大前提下重啟

〔記者何玉華、葛祐豪、吳佳穎、黃佩君／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天將公布能源政策，他昨天表示，在人民同意及安全無憂兩項前提下，「必須重啟核四」。新北市長侯友宜受訪卻表示，核四廠的燃料棒已經送回美國，「重啟核四是假議題」，他堅持核安至上的態度沒有改變。

侯：燃料棒已經不在

侯友宜拒接韓國瑜的新北聯合競選總部主委，如今又對韓國瑜的重啟核四政見持保留態度，外界質疑「侯友宜是否支持韓國瑜」？侯友宜回應說，距離選舉還早，他現在只想把市政做好，其他都不是他要考慮的範圍。

韓國瑜昨出席美國商會午餐會，並以「從高雄市政到台灣未來─由能源、科技與開放看台灣經濟發展」為題演講。他在會後媒體聯訪時表示，在人民同意及安全無憂兩項前提下，「必須重啟核四」。

經濟部次長曾文生表示，重啟核四困難重重，需要七加Ｎ年，連侯友宜都表示這是假議題。他呼籲韓市長，寶貴的上班時間不應浪費在核四假議題上，核廢也不會因為喊一聲「發大財」就消失。

韓國瑜昨在演講中，重提去年三項能源議題公投，包括廢除「非核家園」（以核養綠）、火力發電每年減少一％、以及不新建燃煤電廠等。

韓國瑜「首波國政直播開講」今天登場，韓的國政顧問團總召張善政將闡述韓國瑜對核四等能源議題的看法。

韓倡重啟核四 侯：假議題（繪圖：美編組）

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