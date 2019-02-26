朱立倫提重啟核四 侯友宜說...核安最重要

2019-02-26 11:04

〔記者何玉華／新北報導〕新北市前市長朱立倫風塵樸樸剛從美國回來，隨即在媒體專訪中拋出「若當選總統，基於國安考量，願重啟核四」的說法，對照他在新北市長任內不斷以「沒有核安，就沒有核能」為由婉拒重啟核四的態度，轉變令人驚訝，新北市長侯友宜表示，他從不反對核電，但對新北市來講，核安永遠是最重要的一塊。

侯友宜說，他看到朱立倫提核能安全、國家安全的考量，再加上缺電不足，可以考慮重啟核四；但侯友宜說，新北核安永遠是最重要的，他不反對核電，沒有電、沒有經濟，就沒有一切，但依定要在安全的基礎上，否則，當人沒有生命的時候，講什麼都是多餘的。

侯友宜說，中央一直對外說，核電廠沒辦法用，是因為新北市卡水保証照，侯友宜強調，新北市不會對水保卡照，是中央沒有按圖施工，才是最重要的問題；新北市最重要的是考慮核安問題，核電廠水保的審核，不可能按照一般民間的水保施作方式來考量。

侯友宜說，核一廠的核燃料乾式貯存場建在乾華溪岸邊，兩年前一場大雨，電塔倒塌，如果當時壓到乾式貯存場，核廢料流到乾華溪、流到台灣海峽，造成嚴重傷害，誰能負責任；他強調，因為中央沒有讓水保安全按圖施工做好，新北才不准，只要能確保安全，新北沒有理由不准。中央不要老是說，新北水保不給過，所以核電廠沒辦法用，「沒有這回事」。

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