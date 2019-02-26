朱立倫拋重啟核四 蘇貞昌諷：選情被邊緣化才說空話

2019-02-26 09:48

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前新北市長朱立倫表示，若當選總統願重啟核四。行政院長蘇貞昌今天到立法院備詢前受訪表示，朱是最早說要選總統的人，現在選情有點被邊緣化，只好講「重鹹」的話，如果真的要推核電，過去國民黨完全執政時為何不解決？過去朱擔任8年新北市長，又卡住乾式儲存槽執照，現在才來說這種空話，實在是...，核電廠就是被國民黨搞成這樣子，浪費民脂民膏。

核四存廢爭議已久，2011年311東日本大地震造成福島核災，全台反核聲浪高漲，2014年爆發318學運、前民進黨主席林義雄絕食、民間反核四大遊行，總統馬英九及行政院長江宜樺於同年4月27日宣布核四「封存」。

針對重啟核四議題，蘇貞昌19日曾在立法院答詢時說，「核能發電事實已經不可能」、「核四重啟也是事實不可能。」

被立委質疑水餃等民生消費一直漲價，主計長朱澤民日前回應，行政院餐廳的水餃好幾年沒漲價，建議來行政院吃，被質疑失言、不知民間疾苦，且一般民眾不能隨便進入行政院。

對此蘇貞昌說，行政院每週都有開放參觀，政院水餃他沒吃過。主計長不會不知道民間疾苦，只是不太會講話。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/