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    「康芮」襲台後新北市議會質詢 議會國民黨團質詢改書面

    國民黨團指出，上午聯合質詢時間改成書面質詢，也盼市府救災之餘也要照單全收，具體回應議員質詢內容。（記者黃子暘攝）

    國民黨團指出，上午聯合質詢時間改成書面質詢，也盼市府救災之餘也要照單全收，具體回應議員質詢內容。（記者黃子暘攝）

    2024/11/01 11:57

    〔記者黃子暘／新北報導〕颱風「康芮」襲台後，造成許多災情，新北市議會今（1）日進行議會國民黨團質詢，黨團書記長陳偉杰率黨籍議員質詢指出，有許多災後工作待處理，黨團決議願將聯合質詢時間改為書面質詢，使市府團隊可以返回就災崗位。市長侯友宜說，市府盼今日內將市區道路在下班時間前完成，風災後造成往北道路阻塞，希望企業主多多包容，不要扣薪、扣全勤獎金或責罵員工。

    侯友宜表示，山區部分道路復原可能今日內無法做完，市府盼在今日下班之前盡量將市容恢復，把主要、次要道路恢復正常，盡力整理越堤道盼今日內全面開放，公園也有些路樹倒塌，市府將儘速處理，避免讓大家活動時有安全疑慮；至於中國籍「鈺洲啟航輪」在野柳觸礁擱淺，侯友宜説，希望下午開始抽油。

    陳偉杰指出，勞工朋友很辛苦，許多地方交通尚未搶通，造成勞工上班遲到，希望市府呼籲企業不要記勞工遲到，或予以扣薪、扣全勤獎金懲罰。

    侯友宜説，雙北是共同生活圈，今早在交控中心監測，往北橋樑幾乎全部阻塞，就算勞工及早出門還是會受影響，呼籲企業主體恤員工，颱風屬於天災，就算員工今日遲到或有因道路阻塞而耽誤，也請多包容，不要扣薪、扣全勤獎金，該給的補修、加班費也要補足。

    國民黨團指出，上午聯合質詢時間改成書面質詢，也盼市府救災之餘也要照單全收，具體回應議員質詢內容。

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