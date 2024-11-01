黃國昌嗆卓榮泰說清楚 8白委竟全員缺席總預算案報告

立法院會今邀行政院長卓榮泰報告「114年度中央政府總預算案」編製經過，8席民眾黨立委全員缺席。（記者陳政宇攝）

2024/11/01 12:32

〔記者陳政宇／台北報導〕明年度總預算案卡關，立法院民眾黨團總召黃國昌日前批評，行政院長卓榮泰忘記依法行政原則，應說清楚講明白。卓榮泰今（1日）於立法院報告「114年度中央政府總預算案」編製經過時，8席民眾黨立委全員缺席，國民黨團僅約5位立委參與，而民進黨團則祭甲級動員幾乎全到齊。

立法院會今邀行政院長及相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰說明，114年度歲出編製重點在於擴大公共建設投資，均衡區域基礎建設；壯大經濟產業實力，鞏固國家關鍵優勢；厚植整體國防力量，深化國際合作參與；強化友善教育環境，培植科研跨域能力；優化全齡照顧體系，構築幸福美滿生活；完備社會安全網絡，守護安心公義家園；提升醫療服務品質，邁向健康台灣願景；落實淨零轉型目標，建構韌性永續國土；充裕地方財政量能，均衡市縣區域發展。

卓榮泰也強調，國家正處於重要發展階段，誠摯希望朝野能以人民為第一優先，至盼立委鼎力支持，早日通過總預算案，讓攸關全體人民福祉的各項施政，得以順利推展。

國民黨團及民眾黨團屢質疑總預算案未依法編列，今日院會出席狀況引發關注。據觀察，8位民眾黨立委全員缺席，國民黨團僅約5位立委參與；民進黨團則祭出甲級動員，僅3位包含外島及南部立委未出席，其餘皆到齊。卓揆報告結束後，民進黨立委更紛紛鼓掌力挺。

「藍白真的有在關心總預算嗎？」民進黨團幹事長吳思瑤直言，卓榮泰率部會首長進行總預算報告，民眾黨8席全偷懶沒來，藍白乾領薪水不上工，擋預算有理嗎？明年若公務員3%調薪領不到，請找在野算帳。

立法院今邀請行政院長卓榮泰列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法