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    卓榮泰報告總預算案 禁伐補償、公糧收購、健保點值方案出爐

    立法院今邀請行政院長卓榮泰列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

    立法院今邀請行政院長卓榮泰列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

    2024/11/01 10:48

    〔記者陳政宇／台北報導〕明年度中央政府總預算案僵局未解，行政院長卓榮泰今（1日）赴立法院報告預算案編製經過，針對「3項爭議議題」，提出包括「原住民保留地禁伐補償方案」、「健保點值方案」、「公糧收購方案」；卓期盼，兩院能恪守憲政原理及預算法原則，共同研商妥適解方，也希望朝野能以人民為第一優先，早日通過總預算案。

    立法院今天邀請行政院長及相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。

    針對原民禁伐補償方案，卓榮泰於書面報告指出，原住民族委員會114年度預預算編列124億元，較上年度預算增加13億元或12％，高於中央政府總預算案歲出成長幅度10%，其中經該會勉力檢討編列禁伐補償28億元，較113年度預算21億元，增加7億元或34%。

    卓榮泰呼籲，基於立法、行政平衡及相互尊重，期盼兩院共同恪守憲法第70條的憲政原理精神，以及預算法第91條等原則、規定及必要程序，依此作為預算審查共同且唯一的原則，共同研商妥適解方，朝野政黨如獲以上共識，114年度禁伐補償經費，行政院可考量以適當的方式予以支應。

    關於健保點值方案，卓榮泰說明，為全力改善健保財務狀況，並提升整體醫療品質，政府114年度已增加挹注健保基金336億元，其中包括原屬健保總額支出項目，移列公務預算負擔181億元，含癌症新藥專款50億元、輪值夜班護理人員獎勵金40億元及三班護病比獎勵25億元，與增裕健保基金收入155億元。

    卓榮泰說，行政院已核定114年度健保醫療給付費用成長率最高至5.5%，估計健保總額可增加至531億元。如連同上開移列公務負擔181億元，健保總額合共實質增加712億元。而健保採總額制，健保點值尚涉及實際醫療服務量等不可控制因素，政府將朝更高點值來努力，不過未來仍須透過落實分級醫療及覈實審查健保支出等配套機制，以逐步達到穩定醫療服務點值的目標。

    至於公糧收購方案，卓榮泰提醒，國際上僅剩我國仍具有稻米保價收購措施，且為唯一保價收購的農產品，倘將公糧收購價格調增5元，恐造成各面向的廣泛影響，包括大幅增加政府每年財政支出91億元以上，農民種稻誘因提升，導致稻米產銷失衡，使民糧糧價下跌，影響70%未缴公糧的農民權益及近年輔導轉作政策效益。

    卓榮泰表示，經農業部評估及與產業溝通後，提出「1集、2轉、3加3」策略，預估推行3年後，產地乾穀市場價格預計每公斤可提升3元以上、所需經費16.5億元已納編預算案，相較提高公糧收購價5元，方能達到真正提升整體稻農收益，調整稻米產業結構，農業永續發展，確保糧食安全自主的目標。

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