為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    被控送豬頭賄選 花蓮玉里鎮長龔文俊無罪確定

    花蓮縣玉里鎮長龔文俊涉違反選罷法，改判無罪確定。（資料照，記者花孟璟攝）

    花蓮縣玉里鎮長龔文俊涉違反選罷法，改判無罪確定。（資料照，記者花孟璟攝）

    2024/11/01 11:35

    〔記者溫于德／台北報導〕花蓮縣玉里鎮長龔文俊被控2022年底選舉期間送豬頭、豬隻賄選，一審認龔與同案被告林誠觀違反公職人員選舉罷免法中交付賄賂罪，各判刑5年、3年6月；二審難認2人有賄賂犯意，逆轉改判無罪；最高法院駁回檢方上訴，判決罪確定。

    檢方起訴指出，龔文俊及其友人、前玉里鎮松浦里長林誠觀，為求龔順利當選，共同於2022年5月送福音部落劉姓副頭目豬頭2顆，6月再送約130台斤（78公斤）豬隻1隻，劉宰殺後分肉給部落親友，約定年底鎮長投票給龔文俊；7月劉也回電給龔，表示已向民眾傳達票要投龔。

    龔文俊還被查出，為了拉攏原住民部落選票，2022年6月至7月致電玉里瑟冷部落陳姓頭目，表示欲提供200台斤（120公斤）、150台斤（90公斤）等可供食用的豬隻給陳，以尋求陳協助拉攏里民將票投給龔，但陳擔心違法並扯入選舉，予以婉拒、推辭而未實際收受。

    一審花蓮地院認龔文俊、林誠觀均犯交付賄賂罪，各判刑5年、3年6月，分別褫奪公權6年、4年。兩人不服，均提起上訴。

    二審花蓮高分院說明，劉姓頭目稱與龔文俊不熟、沒有龔的電話，也沒有向林誠觀要過豬頭，是林到劉家閒聊時，提到龔在養豬才有豬頭，言談中並未提及要支持龔，況依林是劉的遠親表弟的這層關係，兩人閒聊時提到龔有豬頭一事，符合常情。

    至於陳姓頭目雖與龔文俊談及選情，然依譯文可知，陳表明拒絕收受豬隻後，龔才談到選情，且陳曾有多次參選的經驗，代表龔在電話中談及選情，還算合理。二審故改判龔文俊、林誠觀均無罪，檢方不服提上訴，最高法院駁回檢方上訴，全案確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播