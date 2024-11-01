被控送豬頭賄選 花蓮玉里鎮長龔文俊無罪確定

花蓮縣玉里鎮長龔文俊涉違反選罷法，改判無罪確定。（資料照，記者花孟璟攝）

2024/11/01 11:35

〔記者溫于德／台北報導〕花蓮縣玉里鎮長龔文俊被控2022年底選舉期間送豬頭、豬隻賄選，一審認龔與同案被告林誠觀違反公職人員選舉罷免法中交付賄賂罪，各判刑5年、3年6月；二審難認2人有賄賂犯意，逆轉改判無罪；最高法院駁回檢方上訴，判決罪確定。

檢方起訴指出，龔文俊及其友人、前玉里鎮松浦里長林誠觀，為求龔順利當選，共同於2022年5月送福音部落劉姓副頭目豬頭2顆，6月再送約130台斤（78公斤）豬隻1隻，劉宰殺後分肉給部落親友，約定年底鎮長投票給龔文俊；7月劉也回電給龔，表示已向民眾傳達票要投龔。

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龔文俊還被查出，為了拉攏原住民部落選票，2022年6月至7月致電玉里瑟冷部落陳姓頭目，表示欲提供200台斤（120公斤）、150台斤（90公斤）等可供食用的豬隻給陳，以尋求陳協助拉攏里民將票投給龔，但陳擔心違法並扯入選舉，予以婉拒、推辭而未實際收受。

一審花蓮地院認龔文俊、林誠觀均犯交付賄賂罪，各判刑5年、3年6月，分別褫奪公權6年、4年。兩人不服，均提起上訴。

二審花蓮高分院說明，劉姓頭目稱與龔文俊不熟、沒有龔的電話，也沒有向林誠觀要過豬頭，是林到劉家閒聊時，提到龔在養豬才有豬頭，言談中並未提及要支持龔，況依林是劉的遠親表弟的這層關係，兩人閒聊時提到龔有豬頭一事，符合常情。

至於陳姓頭目雖與龔文俊談及選情，然依譯文可知，陳表明拒絕收受豬隻後，龔才談到選情，且陳曾有多次參選的經驗，代表龔在電話中談及選情，還算合理。二審故改判龔文俊、林誠觀均無罪，檢方不服提上訴，最高法院駁回檢方上訴，全案確定。

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