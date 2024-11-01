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    出席友邦「蛋雞種雞孵化場」啟用剪綵 林佳龍盼保障友邦糧食安全

    外交部長林佳龍（左1）、我駐聖克里斯多福及尼維斯大使林昭宏（左2）10月31日在克國農業部長杜金斯（Samal Duggins，右1）陪同下參觀我國國合會「蛋雞種雞孵化場」剪綵儀式。（林佳龍提供）

    外交部長林佳龍（左1）、我駐聖克里斯多福及尼維斯大使林昭宏（左2）10月31日在克國農業部長杜金斯（Samal Duggins，右1）陪同下參觀我國國合會「蛋雞種雞孵化場」剪綵儀式。（林佳龍提供）

    2024/11/01 11:19

    〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍出訪拉美及加勒比海友邦行程的最後一站，抵達聖克里斯多福及尼維斯，台灣時間昨（10/31）日晚間9時與克國農業部長杜金斯（Samal Duggins）出席我國國合會「蛋雞種雞孵化場」剪綵啟用儀式，盼藉此改善克國蛋白質供應的糧食安全保障，也呼應聯合國永續發展目標（SDGs）。

    為改善蛋白質供應的糧食安全課題，我國外交部透過國際合作發展基金會（國合會）協助克國建置穩定的蛋雞生產系統與管理模式，林佳龍昨與杜金斯一起為「蛋雞種雞孵化場」啟用剪綵，該孵化場的設立預計未來每年可穩定供應兩萬隻母雛雞，為克國提供穩定的蛋源、保障糧食安全，同時也響應聯合國永續發展目標（SDGs）。

    林佳龍表示，聖克里斯多福及尼維斯人口雖僅5萬餘人，但旅遊業蓬勃發展，光去年就接待約 88 萬名遊客，因此穩定的糧食供應是該國的重要課題之一。由於當地缺乏種雞繁殖場與孵育中心，所有蛋雞的雛雞均需從國外進口，影響雞蛋的供應穩定度，也成為該國糧食安全的挑戰。

    林佳龍並與杜金斯一同參觀蛋雞種雞繁殖場、雞蛋室及孵化場，見證兩國的合作成果與深厚友誼，他向杜金斯強調，台灣政府將落實總統賴清德的「價值外交」政策，期待與聖克里斯多福及尼維斯以永續發展為目標，進一步強化雙邊合作，增進兩國人民的福祉。

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