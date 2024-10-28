為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    潘和源「冒充黨提名」判解職定讞 屏東新埤鄉長3個月內補選

    新埤鄉長潘和源今天早上還在跑公園改建相關行程，未料近中午最高法院判決出爐，得入獄服刑。（記者陳彥廷攝）

    新埤鄉長潘和源今天早上還在跑公園改建相關行程，未料近中午最高法院判決出爐，得入獄服刑。（記者陳彥廷攝）

    2024/10/28 12:39

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣新埤鄉長潘和源前年以無黨籍身分參選鄉長，卻製作「全力支持民主進步黨唯一提名」文宣懸掛，檢方認定涉嫌違反選罷法，一審原判無罪，二審逆轉改認該文宣影響選舉公正性判刑8月，最高院並駁回上訴定讞，屏東縣政府指出，待收到判決後將上簽解除潘和源職務並派代，由於其職缺剩餘任期大於2年，將辦理鄉長補選。

    屏東地檢署指出，潘和源、潘和宗兄弟均為民進黨員，潘春桂則為2人胞妹；前年底新埤鄉長選舉時，潘和源以無黨籍身分參選，潘和宗和潘春桂為其助選，並知悉他未獲民進黨提名，但潘女卻委託不知情以LINE聯繫不知情印刷廠印製「全力支持民主進步黨唯一提名」字樣，案經對手控告涉嫌違反選罷法，潘姓兄妹等3人被屏檢提起公訴。

    一審屏東地院判決潘等3人均無罪，檢方不服上訴，二審高雄高分院審理後認為潘和源身為黨員，不可能不知道自己未獲黨提名，並會影響選舉的公正性，改判有期徒刑8個月，其餘2人則維持無罪判決。最高法院駁回上訴確定。

    潘和源今天早上才參加新埤鄉綜合休閒公園改建案，當時判決尚未出爐，未料接近中午卻風雲變色，出現大逆轉判決還得入獄服刑，媒體事後以電話詢問，潘和源與其家人強調，目前尚未收到判決文，對此不便進行回應。此外，潘和源還涉犯一起人事任用的貪污案，尚在審理中。

    屏東縣政府表示，由於已經定讞，待收到判決文後，將對潘和源進行解職，生效日即為判決日，由於鄉長職的剩餘任期仍逾2年，將派代並在3個月內辦理補選。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播