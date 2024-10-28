潘和源「冒充黨提名」判解職定讞 屏東新埤鄉長3個月內補選

新埤鄉長潘和源今天早上還在跑公園改建相關行程，未料近中午最高法院判決出爐，得入獄服刑。（記者陳彥廷攝）

2024/10/28 12:39

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣新埤鄉長潘和源前年以無黨籍身分參選鄉長，卻製作「全力支持民主進步黨唯一提名」文宣懸掛，檢方認定涉嫌違反選罷法，一審原判無罪，二審逆轉改認該文宣影響選舉公正性判刑8月，最高院並駁回上訴定讞，屏東縣政府指出，待收到判決後將上簽解除潘和源職務並派代，由於其職缺剩餘任期大於2年，將辦理鄉長補選。

屏東地檢署指出，潘和源、潘和宗兄弟均為民進黨員，潘春桂則為2人胞妹；前年底新埤鄉長選舉時，潘和源以無黨籍身分參選，潘和宗和潘春桂為其助選，並知悉他未獲民進黨提名，但潘女卻委託不知情以LINE聯繫不知情印刷廠印製「全力支持民主進步黨唯一提名」字樣，案經對手控告涉嫌違反選罷法，潘姓兄妹等3人被屏檢提起公訴。

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一審屏東地院判決潘等3人均無罪，檢方不服上訴，二審高雄高分院審理後認為潘和源身為黨員，不可能不知道自己未獲黨提名，並會影響選舉的公正性，改判有期徒刑8個月，其餘2人則維持無罪判決。最高法院駁回上訴確定。

潘和源今天早上才參加新埤鄉綜合休閒公園改建案，當時判決尚未出爐，未料接近中午卻風雲變色，出現大逆轉判決還得入獄服刑，媒體事後以電話詢問，潘和源與其家人強調，目前尚未收到判決文，對此不便進行回應。此外，潘和源還涉犯一起人事任用的貪污案，尚在審理中。

屏東縣政府表示，由於已經定讞，待收到判決文後，將對潘和源進行解職，生效日即為判決日，由於鄉長職的剩餘任期仍逾2年，將派代並在3個月內辦理補選。

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