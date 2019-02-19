重啟核四、核廢料放電廠？ 蘇揆：事實上不可能

2019-02-19 11:53

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政院長蘇貞昌今赴立法院接受施政總質詢，被時代力量立委徐永明問及核廢料從蘭嶼遷回本島核電廠存放、重啟核四是否可行時，蘇貞昌坦言「核電廠所在地絕對不會同意」，核能發電是「事實上的不可能」。

徐永明質詢時指出，擁核人士最近發起3個公投案，假設最後都會通過連署，其中有一案要求將蘭嶼的低階核廢料移到本島，另有一案要求立法院研議核能減媒專法，在2030年前達成核電不低於燃煤發電，行政院對此態度為何？

蘇貞昌答詢表示，當初核廢料秘密放在蘭嶼，對蘭嶼人很不公平，但現在說要遷回本島核電廠內，「核電廠所在地絕對不會同意！」他強調，核能發電與核四重啟已經是事實上不可能，不只是態度上反對，環境基本法等也都是反對的。

徐永明進一步追問，既然蘇貞昌對這些公投案都持反對態度，如果這些案子都通過，「院長還做得下去嗎？」蘇貞昌隨即回答：「那做不下去！」

蘇貞昌強調，其實只要問問哪個縣市願意放核廢料，就很清楚沒有任何地方願意接受，不接受核廢料卻不反對核能發電，這顯然是不能並容的兩個情形。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/