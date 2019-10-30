中央允多項補助淪為買票？ 侯友宜：只要為新北都心存感謝

近來中央大方給予新北市政建設補助款，新北市長侯友宜表示，中央與地方併肩作戰，共同為新北市努力做事，他心存感謝。（記者賴筱桐攝）

2019-10-30 11:00:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜上任以來，多次反映中央給新北市的資源太少，但接連2週以來，行政院長蘇貞昌密集走訪新北市，針對多項市政建設大手筆給予補助，累計金額近20億元。侯友宜今天對此表示，中央與地方併肩作戰，共同為新北市努力做事，他心存感謝。

蘇貞昌10月23日視察大漢溪堤外便道，針對全長約6.4公里、延宕多年的鐵路橋至樹林柑園大橋段，蘇貞昌允諾以中央前瞻計畫，全額負擔8.4億元工程經費；此外，蘇貞昌27日視察二重疏洪道五股疏左堤防防洪計畫時，也承諾堤防加高經費11.2億元，全額由中央負擔，總計新北市獲得中央補助款高達19.6億元。

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今天蘇貞昌再度至新北市視察「板二計畫─浮洲加壓站通水典禮」，代表雙北市民共飲翡翠水邁向最後一哩路。

侯友宜今天主持市政會議，被問到近來中央大方給予補助款，是否認為蔡政府選前釋出利多，淪為政策買票？

侯友宜表示，從他擔任市長以來，就秉持中央與地方要併肩作戰的立場，為新北市而努力，只要大家同心齊力，為新北市做事，他都心存感謝，因為這是屬於市民的成果，不管是否為了選舉，都要抱著中央、地方一起努力的態度。

不過，侯友宜也認為，許多經費預算不能只看單項，而是要考量整體性，例如捷運建設市府負擔很重，中央補助地方的比率最高可以到78％，但是現在中央補助新北市大概只有40％左右，不管多與少，只要中央、地方一起合作努力往前走，他都心存感謝。他強調，「別人給我們的幫忙，不管在哪一個時間點，我都說聲謝謝。」

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