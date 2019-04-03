全國最塞！ 五股交流道改善 核定後5年內可完工

2019-04-03 19:26

〔記者陳心瑜／新北報導〕行政院長蘇貞昌今天下午和新北市長侯友宜共同視察「國道1號五股交流道改善工程－增設北出及北入匝道」計畫，蘇貞昌承諾，原先7年的工期，可以縮短到5年、甚至更短。侯友宜反映，希望工程進行期間能妥善進行交維，降低工程對地方交通的衝擊 。

國道一號五股交流道有台64、台65快速道路、新五路、汐五高架及國道平面等多股車流交織，由於台65線無法直接銜接國道一號，車流要下到平面的新五路再上國道一號匝道，形成壅塞瓶頸，新北市工務局新工處計劃增設五股交流道北上出口及北上入口匝道，讓國道車流直接銜接快速道路，不用再下平面。

工程總經費13.87億元，新北市負責新五路用地取得（6.64億）後，無償供高公局施工。

蘇貞昌今天下午至五股交流道北上入口匝道旁現地勘查，承諾中央全額補助工程經費（7.09億），各項行政流程將同步進行，包括用地徵收，也希望高公局施工期間能盡量降低衝擊，包括縮小工程圍籬以及影響的路幅，縮短交通黑暗期。

侯友宜則說，希望中央趕快核定計畫，新北會儘速進行都市計畫的變更用地，他也說多次在行政院會反映五股交流道改善問題，現在中央承諾工期7年變5年，希望越快越好，地方一定全力配合。

新北市政府表示，等高速公路局劃設路權範圍後，新北將接著辦理都市計畫變更、用地徵收。

高公局指出，已展開規畫設計招標前置作業，4月可進行規劃設計，同時進行環境影響差異分析，並優先劃設路權，讓新北市府提早辦理都市計畫變更和用地取得。

不過，新北市議員陳明義當場高聲抗議，認為施工期間「不能封閉北上匝道」；侯友宜說，希望高公局施工之前將交維計畫、管制和地方報告，確定後才會施工。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/